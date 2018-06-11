أعلنت شركة سناب المالكة لتطبيق "سناب شات" الشهير، عن خطوة كبيرة لزيادة انتشار محتوى التطبيق، وجذب عدد أكبر من المستخدمين عن طريق أجهزة آيفون وآيباد.
ووفقاً لما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، يمكن استخدام خاصية "Friendmojis" خارج تطبيق سناب شات، حيث سيسمح التحديث، الذي سيأتي في الأيام القليلة المقبلة للمستخدمين بإرسال "Friendmojis" المخصصة إلى أشخاص آخرين مباشرةً داخل تطبيق آيماسيج.
وفي السابق كان يمكن للمستخدمين إرسال ملصقات "Friendmojis" فقط في تطبيق سناب شات، حيث يمكن للمستخدمين تنزيل ملحق "Bitmoji iOS Keyboard" للاستفادة من هذه الميزة.
وتُعد "Bitmoji" رموز تعبيرية شخصية يمكن إرسالها إلى أصدقاء آخرين كصورة على سناب شات.
ومن المرجح أن يظهر رمز "Friendmojis" في امتداد لوحة مفاتيح "Bitmoji" في الركن العلوي الأيمن من التطبيق تحت العلامة "صديق"، وأيضاً من خلال اتلك العلامة يمكنك البحث عن أصدقاء محددين أو الاختيار من بين الأصدقاء الذين أرسلتهم مؤخراً.
وتأتي هذه الخطوة بعد بضعة أشهر فقط من إطلاق سناب شات لبرنامج "Friendmojis" ثلاثي الأبعاد، والذي يسمح للمستخدمين بوضع نسخ كرتونية لهم ولأصدقائهم في بيئات العالم الحقيقي.
ولا يُعد "سناب شات" النظام الأساسي الوحيد لوسائل التواصل الاجتماعي الذي يستخدم الرموز التعبيرية المخصصة، إذ في وقت سابق من هذا الأسبوع، أطلقت شركة "Apple Memojis"، والتي تتيح للمستخدمين إنشاء رموز تعبيرية شخصية ثلاثية الأبعاد خاصة بهم.
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تعدّ الممثلة إيما روبرتس واحدةً مِن نجوم هوليوود الصاعدة، بعد أن بدأت مسيرتها المهنية بفضل علاقاتها العائلية مع النجمة الشهيرة جوليا روبرتس، وفي آخر ظهور لها انضمت إلى زميلاتها كريستين ستيوارت وستيلا ماكسويل، وهما تتوجّهان إلى مهرجان "Madame Siam Sideshow Emporium" في لوس أنجلوس، ليلة الجمعة. وشاركت الممثلة البالغة من العمر 27 عاما، في عرض أزياء العلامة الإيطالية الشهيرة "موسكينو" في وقت سابق من الأحد، وأطلّت بفستان طويل باللون الأبيض مطبوع برسوم الدبابيس السوداء، ويتميز بخط رقبة على شكل حرف V وأكمام منتفخة، وأكملت روبرتس إطلالتها بزوْج من الأحذية الخمرية ذات كعب والتي نسّقت معها جوارب شبكية باللون الأسود، بالإضافة إلى قبعة جلدية تُغطي شعرها الأشقر. وظهرت كريستين ستيوارت بإطلالة مثيرة إذ اختارت بطلة فيلم "TWilight" البالغة من العمر 28 عامًا، لإطلالتها سترة جلدية سوداء، وتيشيرت قصير أبيض نسَّقته مع سروال
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