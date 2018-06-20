موزيلا تطور متصفح جديد يعمل بالأوامر الصوتية

تعتزم شركة "Mozilla"، إطلاق متصفح جديد يستجيب للأوامر الصوتية، وفقا لما ذكره موقع "CNET" المتخصص بشؤون التقنية.

ووفقا للموقع، فإن متصفح "Scout You" الجديد، سيستجيب لأوامر المستخدم الصوتية للبحث عن المواقع والصفحات، كما سيوفر خدمة مميزة تملي على المستخدم صوتيا محتويات وكلمات تلك المواقع، وسيعمل على الحواسب والهواتف والعديد من الأجهزة الذكية.

والهدف من إطلاق شركة "Mozilla" لهذا المتصفح وفقا للخبراء، هو محاولتها تعزيز مواقعها في سوق البرمجيات، ومنافسة مساعد "Alexa" من Amazon، ومساعدي آبل وغوغل الصوتيين.

يذكر أن الشركة كانت قد نوهت، في أبريل الفائت، أيضا إلى أنها تنوي إطلاق متصفح "Firefox Reality"، المخصص للتعامل مع الواقع الافتراضي.