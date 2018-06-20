موزيلا تطور متصفح جديد يعمل بالأوامر الصوتية

تعتزم شركة "Mozilla"، إطلاق متصفح جديد يستجيب للأوامر الصوتية، وفقا لما ذكره موقع "CNET" المتخصص بشؤون التقنية.
ووفقا للموقع، فإن متصفح "Scout You" الجديد، سيستجيب لأوامر المستخدم الصوتية للبحث عن المواقع والصفحات، كما سيوفر خدمة مميزة تملي على المستخدم صوتيا محتويات وكلمات تلك المواقع، وسيعمل على الحواسب والهواتف والعديد من الأجهزة الذكية.
والهدف من إطلاق شركة "Mozilla" لهذا المتصفح وفقا للخبراء، هو محاولتها تعزيز مواقعها في سوق البرمجيات، ومنافسة مساعد "Alexa" من Amazon، ومساعدي آبل وغوغل الصوتيين.
يذكر أن الشركة كانت قد نوهت، في أبريل الفائت، أيضا إلى أنها تنوي إطلاق متصفح "Firefox Reality"، المخصص للتعامل مع الواقع الافتراضي.
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ظهرت الممثلة الأميركية، جيسيكا تشاستين، بإطلالة أنيقة ومذهلة، وهي في طريقها إلى حدث إطلاق مجموعة مجوهرات جديدة لدار "بياجيه" الفاخرة، في قصر D'iena في باريس، في فرنسا، إلى جانب عدد من نجوم ونجمات السينما. وجذبت النجمة البالغة من العمر 41 عامًا، الأنظار إليها، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأزرق من الدانتيل، يتيمز بأكمام قصيرة وفضفاضة. وأكملت إطلالتها بمكياج ناعم أبرز ملامحها الجميلة بشكل رائع مع أحمر الشفاة الخمري، والكحل الأسود. وكانت جيسيكا وجه بارز للعلامة الأميركية رالف لورين منذ إطلاق مجموعتها الجديدة في يوليو/تموز 2017، والتي أشارت إلى أن هذا الفستان يتناسب تماما مع تفضيلاتها بالكامل. وتستخدم النجمة العالمية عملها مع العلامة التجارية لدعم حملة Lead Like A Woman لتشجيع المحادثات حول الفجوة في الأجور بين الجنسين بين الرجال والنساء. وفي حديثها مع مجلة "PeopleStyle" قالت: "أنا متحمسة للعمل من أجل
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