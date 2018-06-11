خاصية جديدة تحكم بهاتفك الآيفون بنظرات العيون

طور مهندس البرمجة، مات موس، وظيفة جديدة في نظام تشغيل "iOS 12" لآيفون، تسمح بالتحكم بالهاتف الذكي بالعيون فقط، وفقاً لما ذكرته شبكة روسيا اليوم الإخبارية.
وأنشأ موس تطبيقاً خاصاً، وعرض توضيحات هذا التطبيق وكيفية استخدامه على صفحته في تويتر، وقال موس في تغريدته: "تحكموا بهواتفكم عن طريق العيون، بمجرد إلقاء نظرة على الزر الذي تريدون تشغيله وارمشوا لتفعيله".
ودعم نظام التشغيل الجديد لأجهزة الآيفون وآيباد بميزة "ARKit" من الجيل الثاني، تسمح ببرمجة التطبيق بحيث يكون قادراً على تحريك المؤشر على الشاشة بمساعدة حركة العين، وفتح البرامج برمشة منها.
ولا تعد الميزة الجديدة طريقة مبتكرة حديثة يجربها محبو التقنيات الحديثة فحسب، بل ستساعد ذوي الإعاقات الجسدية المختلفة على التحكم بهواتفهم المحمولة مهما كانت درجة الإعاقة.
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تعدّ الممثلة إيما روبرتس واحدةً مِن نجوم هوليوود الصاعدة، بعد أن بدأت مسيرتها المهنية بفضل علاقاتها العائلية مع النجمة الشهيرة جوليا روبرتس، وفي آخر ظهور لها انضمت إلى زميلاتها كريستين ستيوارت وستيلا ماكسويل، وهما تتوجّهان إلى مهرجان "Madame Siam Sideshow Emporium" في لوس أنجلوس، ليلة الجمعة. وشاركت الممثلة البالغة من العمر 27 عاما، في عرض أزياء العلامة الإيطالية الشهيرة "موسكينو" في وقت سابق من الأحد، وأطلّت بفستان طويل باللون الأبيض مطبوع برسوم الدبابيس السوداء، ويتميز بخط رقبة على شكل حرف V وأكمام منتفخة، وأكملت روبرتس إطلالتها بزوْج من الأحذية الخمرية ذات كعب والتي نسّقت معها جوارب شبكية باللون الأسود، بالإضافة إلى قبعة جلدية تُغطي شعرها الأشقر. وظهرت كريستين ستيوارت بإطلالة مثيرة إذ اختارت بطلة فيلم "TWilight" البالغة من العمر 28 عامًا، لإطلالتها سترة جلدية سوداء، وتيشيرت قصير أبيض نسَّقته مع سروال
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