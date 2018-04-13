متصفح فايرفوكس لنظام التشغيل ios يوفر حماية من التتبع بشكل افتراضي

في حال كنت مهتماً بفضيحة الخصوصية على فيسبوك، فلا بد أن تكون مهتمًا بمعرفة أن متصفح فايرفوكس لأجهزة هواتف آيفون iPhones وحواسيب آيباد اللوحية iPads يمنع الآن مواقع الويب من تتبع سلوكك عبر الإنترنت، إذ أصدرت منظمة موزيلا نسخة جديدة من متصفح الويب خاصتها لنظام iOS، مع تحسين الأمان للتصفح اليومي وميزات جديدة مفيدة.

ويحتوي متصفح فايرفوكس على خيار يسمى “حماية التتبع” يمنع برمجيات التتبع المضمنة في مواقع الويب من قبل ناشري مواقع الويب وشركات الإعلان وعمالقة التكنولوجيا مثل جوجل وفيسبوك من تتبعك وإنشاء ملف شخصي لك يكون ذا قيمة للمعلنين، ووفقًا لتصريحات موزيلا فإن هذا الخيار مفعل بشكل افتراضي على الأجهزة المحمولة التابعة لشركة آبل التي تعمل بنظام التشغيل iOS.

وقال نيك نغوين Nick Nguyen، نائب رئيس فايرفوكس، في مدونة “في موزيلا كنا نعتقد دائمًا أنه من المهم احترام خصوصية الناس ومنحهم السيطرة على تحديد المعلومات التي يريدون مشاركتها، وما هي المعلومات التي لا يريدون مشاركتها، ويطالب المستهلكون الآن أكثر من أي وقت مضى بذلك من الشركات التي يشاركونها بياناتهم”.

ويتزايد الطلب في الوقت الحالي على ميزة الحماية من التتبع ضمن العديد من متصفحات الويب مثل متصفح Brave المطور من قبل المؤسس المشارك لموزيلا Brendan Eich، والذي يعمل على حجب كل المتتبعين، في حين يستخدم متصفح سفاري من آبل Apple Safari تقنية تسمى الوقاية من التتبع الذكية لمنع البرمجيات من تعقب المستخدم أثناء تصفحه لمواقع ويب مختلفة.

وتمتلك ميزة الحماية من التتبع تأثير جانبي إضافي يتمثل بإمكانية تسريع تصفح مواقع الويب والحفاظ على أكبر قدر من البطارية ومنع استنزافها، ويستخدم عشرات الملايين من الأشخاص فايرفوكس على أجهزة الحاسب الشخصية، ولكن يعتبر الرقم أقل على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية حيث تأتي متصفحات سفاري Safari وكروم Chrome كخيارات مدمجة.

كما يوفر المتصفح المحدث ميزات السحب والإفلات الجديدة لمالكي iPad، إذ في حال كنت تعاني من فوضى في علامات التبويب فقد أصبح بإمكانك الآن إعادة ترتيبها عن طريق النقر على رمز علامة التبويب، ومن ثم الضغط بشكل مستمر على علامة تبويب وسحبها لليسار أو اليمين، مع تسهيل مشاركة الروابط أيضًا، وذلك بفضل إمكانية سحب عناوين URL من فايرفوكس إلى تطبيقات أخرى دون الحاجة إلى استخدام طريقة القص واللصق.