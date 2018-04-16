فيس بوك يدعم ميزة stories بإضافات جديدة لمنافسة سناب شات

أطلق فيس بوك إضافتين جديديتن بميزة القصص الخاصة به، وهما "Boomerang" لمقاطع الفيديو، والرسم ثلاثى الأبعاد، والذى يمكن استخدامه فى كلا من مقاطع الفيديو والصور.