جوجل تكشف عن ميزة بنظام أندرويد p مستوحاة من أيفون x

سلط تقرير حديث الضوء على أن شركة جوجل تختبر حاليا شريط تنقل جديد لنظام التشغيل اندرويد P، والذى يشبه واجهة المستخدم بهواتف ايفون X، إذ كشفت شركة جوجل عن طريق الخطأ عن شريط تنقل جديد سيكون موجود بأندرويد P، والذى عثر عليه فى مدونة لمطورى برامج أندرويد، ويبدو أن شريط التنقل الجديد لم يعد يحتوى على زر تعدد المهام، إضافة إلى أن زر الصفحة الرئيسية أصبح أصغر حجما.