أطلقت شركة Google اليوم الاثنين، مبادرة "مهارات من Google"، وهى عبارة عن برنامج مجانى باللغة العربية لبناء المهارات الرقمية لدى الأفراد، وقالت الشركة إن المبادرة تصب فى صلب جهودها الهادفة لمساعدة الأفراد فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على التقدم فى مسيرتهم المهنية وتطوير أعمالهم.