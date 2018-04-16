أطلقت شركة Google اليوم الاثنين، مبادرة "مهارات من Google"، وهى عبارة عن برنامج مجانى باللغة العربية لبناء المهارات الرقمية لدى الأفراد، وقالت الشركة إن المبادرة تصب فى صلب جهودها الهادفة لمساعدة الأفراد فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على التقدم فى مسيرتهم المهنية وتطوير أعمالهم.
GMT 09:54 2018 الإثنين ,16 إبريل / نيسانفيس بوك يدعم ميزة stories بإضافات جديدة لمنافسة سناب شات
GMT 09:52 2018 الإثنين ,16 إبريل / نيسانجوجل تكشف عن ميزة بنظام أندرويد P مستوحاة من أيفون X
GMT 09:48 2018 الإثنين ,16 إبريل / نيسانجوجل تطلق موقع يتيح للمستخدمين التحدث إلى الكتب
GMT 09:46 2018 الإثنين ,16 إبريل / نيسانسوني تكشف عن هاتف Xperia XZ2 Premium الجديد المزود بشاشة 4K HDR وكاميرا مزدوجة
GMT 23:20 2018 الأحد ,15 إبريل / نيسانتطبيق "Sidilu" لتحذير المستخدمين من الكوارث الطبيعية قبل حدوثها
حضرت النجمة العالمية كيت هدسون أمس الأحد، حفل زفاف النجمة جوينيث بالترو حبيبة براد بيت الأولى في لوس انجلوس، وظهرت هدسون ببطن بارزة نتيجة الحمل، وهذا أول ظهور لها برفقة حبيبها ووالد طفلها المقبل، بعد إعلانها عن خبر حملها الثالث، وبدت هدسون متألقة للغاية من خلال فستان من لون الخردل بتوقيع دار أزياء ""Roberto Cavalli. كيت هدسون لم تعد قادرة على إخفاء نبأ حملها الجديد وأعلنت هدسون عن حملها الثالث من صديقها داني فوجيكاوا مؤخرا، وشاركت متابعيها ومحبيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بنشر فيديو لها برفقة حبيبها، أعلنا من خلاله عن حملها فى طفلها الثالث، موضحة أنها لم تعد قادرة على إخفاء نبأ حملها الجديد، مما أثارت جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعى. وحضرت كيت مؤخرا حفل "Harry Winston jeweler"، وظهرت النجمة الأميركية بفستان أسود أوضح ملامح حملها الثالث، حيث
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