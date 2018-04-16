جوجل تطلق موقع يتيح للمستخدمين التحدث إلى الكتب

أطلق قسم الأبحاث بشركة جوجل مواقع إلكترونية ذات أنشطة مثيرة تُظهر قدرة الذكاء الاصطناعى على فهم كيفية تحدث البشر، إذ يُطلق على واحد منها اسم "Talk to Books" ، إذ يمكنك استخدام هذا الموقع للتحدث إلى الكتب إلى حدٍ ما، فكل ما عليك هو كتابة عبارة أو سؤال، ليقدم لك جمل كاملة فى الكتب مرتبطة بما كتبته.
وقال كلا من "راى كورزويل" مدير الأبحاث البارز فى جوجل و "راشيل بيرنشتاين" مدير الإنتاج أن النظام لا يعتمد على مطابقة الكلمات الرئيسية، إذ قاموا بتدريب الذكاء الاصطناعى من خلال تغذيته بمليار جملة تشبه المحادثات، حتى يتمكن من التعرف على كيفية الاستجابة بشكل جيد.
أما الموقع الإلكترونى الثانى لشركة جوجل للأبحاث، والذى يحمل اسم Semantris ، فيوفر ألعاب مرتبطة بالكلمات، بما فى ذلك تجربة كسر الكتل التى تشبه لعبة Tetris.
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حضرت النجمة العالمية كيت هدسون أمس الأحد، حفل زفاف النجمة جوينيث بالترو حبيبة براد بيت الأولى في لوس انجلوس، وظهرت هدسون ببطن بارزة نتيجة الحمل، وهذا أول ظهور لها برفقة حبيبها ووالد طفلها المقبل، بعد إعلانها عن خبر حملها الثالث، وبدت هدسون متألقة للغاية من خلال فستان من لون الخردل بتوقيع دار أزياء ""Roberto Cavalli. كيت هدسون لم تعد قادرة على إخفاء نبأ حملها الجديد وأعلنت هدسون عن حملها الثالث من صديقها داني فوجيكاوا مؤخرا، وشاركت متابعيها ومحبيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بنشر فيديو لها برفقة حبيبها، أعلنا من خلاله عن حملها فى طفلها الثالث، موضحة أنها لم تعد قادرة على إخفاء نبأ حملها الجديد، مما أثارت جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعى. وحضرت كيت مؤخرا حفل "Harry Winston jeweler"، وظهرت النجمة الأميركية بفستان أسود أوضح ملامح حملها الثالث، حيث
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