سوني تكشف عن هاتف xperia xz2 premium الجديد المزود بشاشة 4k hdr وكاميرا مزدوجة

بعد الإعلان عن هاتفها الرائد Sony Xperia XZ2 في أواخر شهر فبراير، تكشف سوني الآن عن الهاتف الأكثر فخامة لأولئك الذين يفضلون الميزات المتعددة وهو هاتف Sony Xperia XZ2 Premium.

يحتوي هاتف XZ2 Premium على واحدة من أفضل الشاشات على الإطلاق، حيث انه مزود بشاشة تعمل بتقنية HDR بدقة 4K، كما أنه يتميز بكاميرا مزدوجة جديدة تدعم الحساسية العالية بحيث يمكنك التقاط الصور في الظلام التام. هذا وبالإضافة إلى انه يتمكن من تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 4K HDR.