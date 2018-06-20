شاركت شركة غوغل في اختبار نظام حاسوبي قائم على الذكاء الصناعي، يمكنه التنبؤ بإحتمال وفاة المرضى خلال 24 ساعة من دخولهم المستشفى، حسب ما ذكرته شبكة روسيا اليوم الإخبارية.
وحققت التجارب نتائج مثيرة مع وصول دقة توقعات الذكاء الصناعي إلى 95%، حيث يعمل عن طريق تحليل بيانات المرضى، مثل العمر والعرق والجنس، ويتم دمج هذه المعلومات مع بيانات المستشفى، مثل التشخيصات المسبقة والعلامات الحيوية الحالية، وأي نتائج مخبرية.
وطور باحثو جامعات، ستانفورد وشيكاغو وكاليفورنيا، نظام الذكاء الصناعي القائم على التعلم الآلي، ودعمته "غوغل" باستخدام بيانات غير محددة تعود لـ 216 ألف و221 بالغا من مركزين طبيين في الولايات المتحدة.
وهذا يعني أن نظام الذكاء الصناعي يمتلك أكثر من 46 مليار نقطة بيانات لتحليلها ودراستها.
ومع مرور الوقت، تمكن الذكاء الصناعي من ربط كلمات معينة بالنتائج (أي الحياة أو الموت)، وفهم مدى احتمال (أو عدم احتمال) موت شخص ما.
وقال نيجام شاه، الأستاذ في جامعة ستانفورد، في حديثه مع Bloomberg، إن حوالي نسبة 80% من وقت التطوير اللازم لنماذج التنبؤ تساهم في جعل البيانات جيدة للذكاء الصناعي، ولكن نظام "غوغل" يمكنه "مضغ" أي شيء وإجراء توقعات مبنية عليه، وذلك بفضل قدراته القوية في التعلم الآلي.
والمثير للإعجاب، أن نظام "غوغل" لا يتنبأ باحتمال العيش أو الموت فقط، بل أيضا يمكن أن يخمن طول فترة إقامة المريض في المستشفى، وفرص عودته إليها.
وفيما يلي نسب نجاح الذكاء الصناعي المطور استنادا إلى نتائج مختلفة:
- توقع ما إذا كان المريض سيبقى طويلا في المستشفى: 0.86 (غوغل) مقابل 0.76 (الطرق التقليدية).
- التنبؤ بمعدلات وفيات المرضى في المستشفى: 0.95 (غوغل) مقابل 0.86 (الطرق التقليدية).
- التنبؤ باحتمال عودة الدخول إلى المستشفى "غير المتوقعة" بعد خروج المريض: 0.77 (غوغل) مقابل 0.70 (الطرق التقليدية).
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