خدمة مميزة في آيفون تنقذ حياة الكثيرين

من المتوقع أن يضيف هاتف شركة "أبل"، آيفون، ميزة جديدة تساعد أولئك، الذين يعانون من ظروف صعبة، حسب ماذكرته مجلة "التايم" الأمريكية.

وذكرت المجلة، أن آيفون سيرسل موقعه إلى مراكز الاستجابة عندما يتصل المستخدم، الذي يمر بظروف صعبة برقم الطوارئ (911).

وجاءت هذه الخطوة نتيجة تعاون بين "أبل" وشركة "startup RapidSOS".

وحسب المجلة الأميركية، فإن هاتف آيفون سيرسل موقعه بالتحديد إلى نظام "رابيد أس أو أس"، الذي سيمرره تلقائيا إلى سلطات الطوارئ المحلية ومراكز الاستجابة.

وهذا يساعد سيارات الإسعاف والفرق الطبية للوصول إلى المستخدم خلال دقائق من المكالمة، ما سيساعد في إنقاذ حياة 10 آلاف شخص سنويا، وفق تقديرات السلطات الاتحادية الأميركية.

وستكون الميزة الجديدة جزءا من التحديث (iOS 12)، الذي يكشف عنه في وقت لاحق هذا العام.