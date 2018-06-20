خدمة مميزة في آيفون تنقذ حياة الكثيرين

من المتوقع أن يضيف هاتف شركة "أبل"، آيفون، ميزة جديدة تساعد أولئك، الذين يعانون من ظروف صعبة، حسب ماذكرته مجلة "التايم" الأمريكية.
وذكرت المجلة، أن آيفون سيرسل موقعه إلى مراكز الاستجابة عندما يتصل المستخدم، الذي يمر بظروف صعبة برقم الطوارئ (911).
وجاءت هذه الخطوة نتيجة تعاون بين "أبل" وشركة "startup RapidSOS".
وحسب المجلة الأميركية، فإن هاتف آيفون سيرسل موقعه بالتحديد إلى نظام "رابيد أس أو أس"، الذي سيمرره تلقائيا إلى سلطات الطوارئ المحلية ومراكز الاستجابة.
وهذا يساعد سيارات الإسعاف والفرق الطبية للوصول إلى المستخدم خلال دقائق من المكالمة، ما سيساعد في إنقاذ حياة 10 آلاف شخص سنويا، وفق تقديرات السلطات الاتحادية الأميركية.
وستكون الميزة الجديدة جزءا من التحديث (iOS 12)، الذي يكشف عنه في وقت لاحق هذا العام.
GMT 09:28 2018 الأربعاء ,20 حزيران / يونيو"غوغل" تستطيع التنبؤ بموعد وفاتك
GMT 09:14 2018 الأربعاء ,20 حزيران / يونيودبي تفعل نظامًا جويًا مضادًا للطائرات بدون طيار
GMT 00:09 2018 الأربعاء ,20 حزيران / يونيوأوبو تطلق هاتفها الجديد "Find X" بشاشة كاملة وكاميرا متحركة
GMT 00:04 2018 الأربعاء ,20 حزيران / يونيومايكروسوفت تطلق محرر للصور الرمزية لمستخدمي Xbox Insiders
GMT 00:02 2018 الأربعاء ,20 حزيران / يونيوجوجل تطلق تطبيق "بودكاست" على أندرويد
ظهرت الممثلة الأميركية، جيسيكا تشاستين، بإطلالة أنيقة ومذهلة، وهي في طريقها إلى حدث إطلاق مجموعة مجوهرات جديدة لدار "بياجيه" الفاخرة، في قصر D'iena في باريس، في فرنسا، إلى جانب عدد من نجوم ونجمات السينما. وجذبت النجمة البالغة من العمر 41 عامًا، الأنظار إليها، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأزرق من الدانتيل، يتيمز بأكمام قصيرة وفضفاضة. وأكملت إطلالتها بمكياج ناعم أبرز ملامحها الجميلة بشكل رائع مع أحمر الشفاة الخمري، والكحل الأسود. وكانت جيسيكا وجه بارز للعلامة الأميركية رالف لورين منذ إطلاق مجموعتها الجديدة في يوليو/تموز 2017، والتي أشارت إلى أن هذا الفستان يتناسب تماما مع تفضيلاتها بالكامل. وتستخدم النجمة العالمية عملها مع العلامة التجارية لدعم حملة Lead Like A Woman لتشجيع المحادثات حول الفجوة في الأجور بين الجنسين بين الرجال والنساء. وفي حديثها مع مجلة "PeopleStyle" قالت: "أنا متحمسة للعمل من أجل
أرسل تعليقك