تخطط شركة أبل لدمج تطبيق Texture، وهو تطبيق اشتراك في المجلات حصلت عليه أخيراً ضمن تطبيق الأخبار لأجهزة آي فون وآي باد وبدء خدمة إخبارية متميزة خاصة بها قائمة على مبدأ الاشتراك الشهري، وذلك وفقًا لتقرير جديد نشرته وكالة بلومبرغ نقلاً عن أشخاص مطلعين على المسألة.