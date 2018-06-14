توقف خدمة واتساب عن العمل في العديد من المناطق اللبنانية
GMT 21:00 2018 الأربعاء ,13 حزيران / يونيورسالة خادعة جديدة على واتس آب
GMT 20:56 2018 الأربعاء ,13 حزيران / يونيو"سناب شات" تطرح خاصية جديدة لمستخدميه
GMT 20:51 2018 الأربعاء ,13 حزيران / يونيوفيسبوك يطلق ميزة جديدة لمحبي "الفيديو جيم"
GMT 20:42 2018 الأربعاء ,13 حزيران / يونيوخاصية جديدة تحكم بهاتفك الآيفون بنظرات العيون
GMT 20:39 2018 الأربعاء ,13 حزيران / يونيوشركة Shift ترفع دعوى قضائية ضد آبل بتهمة السرقة
كشفت مغنية الراب نيكي ميناج، عن عدم دخولها في علاقة عاطفية لفترة طويلة للمرة الأولى منذ أن كانت في الخامسة عشرة من عمرها خلال حديثها مع مجلة Elle والتي ستكون على غلافها في عدد يوليو/تموز. وتعد نيكي ميناج واحدة من أكثر النجوم لمعانًا في مجال موسيقى الراب، وللمرة الأولى منذ عقدين من الزمن، تصبح المغنية الشهيرة عزباء وجاهزة للارتباط. وقالت نيكي: "بمجرد أن أدركت أنني أستطيع بالفعل العيش، التنفس، تناول الطعام، النوم، والمشي والحديث وحدي دون أن يكون لدي حبيب، كان بقائي دون الدخول في علاقة أحد الأشياء التي جعلتني أشعر بالقوة والثبات". وأوضحت: "أنني امرأة شابة لا تحتاج إلى رجل مقابل المال. لست بحاجة إلى رجل حتى لامتلاك وظيفة". وأضافت:"لم أضطر أبداً لأن أفعل ذلك من أجل المصالح. لم يكن عليّ أبدًا أن أفعل ذلك من أجل صفقة قياسية. ليس
أرسل تعليقك