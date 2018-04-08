حلٌّ جديد لتسريع نقل الفيديو على شبكات الأجهزة النقالة

تمكنت شركة «إف 5 نتوركس» من التوصل إلى حل جديد منخفض الكلفة، لتسريع نقل الفيديو وحمايته على شبكات الأجهزة النقالة، بحيث يسهم الحلّ الجديد في تحسين طريقة عمل «بروتوكول» التحكم في الإرسال TCP على هذه الشبكات.

وذكرت الشركة، في بيان أمس، أن إطلاق الحل الجديد يأتي في إطار التوجه الهائل نحو استخدام الفيديو على الإنترنت، مشيرة إلى أن مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يتداولون ما معدله ثمانية مليارات فيديو يومياً، فيما يشاهد 82% من مستخدمي «تويتر» محتوى الفيديو، كما أنه من الملاحظ أن 90% من مشاهدات الفيديو في «تويتر»، و60% من مشاهدات «يوتيوب»، تتم باستخدام الأجهزة النقالة.

وأوضحت أن «بروتوكول TCP» يعتبر «بروتوكول» النقل الرئيس للبنية التحتية للإنترنت، وهو الذي يضمن، إلى جانب «بروتوكول IP»، الاتصال السلس لجميع التطبيقات في الأجهزة، ويتيح مشاركة المواد مع مليارات المستخدمين، من مختلف أنحاء العالم في الوقت نفسه.

وبينت الشركة أنه يمكن للحل الجديد تتبع تيارات الفيديو وإدارتها، باستخدام ضوابط الحزمة العريضة المستندة إلى «بروتوكول TCP» أو قدرات التشكيل الخاصة بتيارات الفيديو القائمة على «بروتوكول بيانات المستخدم»، الأمر الذي يتيح لمزودي الخدمات تكييف وتخفيض حجم عرض النطاق، الذي تستخدمه تيارات الفيديو مع الحماية المتواصلة لتجربة المستخدم.

وقال مهندس الحلول لدى «إف 5 نتوركس»، رافائيلي دالبنزيو، إنه «بالنظر إلى المستقبل، ستزداد أهمية تحسين (بروتوكول TCP) لدى مزودي الخدمات، حيث قامت تكنولوجيا هذا (البروتوكول) الحالية لدى (إف 5) بتحسين أداء التحميل، من خلال تقوية الإشارة على الشبكات البعيدة بنسبة 99.81%».