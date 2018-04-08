4 أدوات في «كروم» تستدعي الإعلانات سراً

أفادت بوابة التقنيات «هايزه سيكوريتي» بأن خبراء أمان تكنولوجيا المعلومات تمكنوا من تحديد أربع أدوات إضافية مشبوهة لمتصفح «غوغل كروم»، تقوم باستدعاء الإعلانات سراً.

وأوضحت البوابة الألمانية أن هذه الأدوات الإضافية هي: Change HTTP Request Header وLite Bookmarks وNyoogle - Custom Logo for Google و Stickies - Chrome’s Post-it Notes.

وأشارت إلى أنه بينما حذفت شركة «غوغل» أداتين إضافيتين من متجر تطبيقات «كروم ويب ستور»، إلا أن الأداتين Nyoogle وStickies لاتزالان متاحتين على متجر التطبيقات.

ونصح الخبراء بضرورة إلغاء تثبيت جميع الأدوات الإضافية من متصفح «غوغل كروم»، نظراً لأن أضرار هذه البرامج لا تقتصر على إظهار الإعلانات فحسب، بل إنها قد تتيح أيضاً إمكانية اختراق الحواسيب، والوصول إليها عن بُعد