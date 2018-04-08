4 أدوات في «كروم» تستدعي الإعلانات سراً

أفادت بوابة التقنيات «هايزه سيكوريتي» بأن خبراء أمان تكنولوجيا المعلومات تمكنوا من تحديد أربع أدوات إضافية مشبوهة لمتصفح «غوغل كروم»، تقوم باستدعاء الإعلانات سراً.
وأوضحت البوابة الألمانية أن هذه الأدوات الإضافية هي: Change HTTP Request Header وLite Bookmarks وNyoogle - Custom Logo for Google و Stickies - Chrome’s Post-it Notes.
وأشارت إلى أنه بينما حذفت شركة «غوغل» أداتين إضافيتين من متجر تطبيقات «كروم ويب ستور»، إلا أن الأداتين Nyoogle وStickies لاتزالان متاحتين على متجر التطبيقات.
ونصح الخبراء بضرورة إلغاء تثبيت جميع الأدوات الإضافية من متصفح «غوغل كروم»، نظراً لأن أضرار هذه البرامج لا تقتصر على إظهار الإعلانات فحسب، بل إنها قد تتيح أيضاً إمكانية اختراق الحواسيب، والوصول إليها عن بُعد
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ظهرت النجمة العالمية سارة جيسيكا باركر، كضيفة شرف على السجادة الحمراء لعرض الأزياء الإيطالي الشهير دولتشي أند غابانا "Alta Giorella" في مكتبة نيويورك العامة. وتألقت نجمة المسلسل التليفزيوني Divorce، البالغة من العمر 53 عامًا، بإطلالة جذابة وساحرة، حيث ارتدت غطاء الرأس الأخضر المطرز، ومعطفًا من اللون الأحمر الغامق، المزين بالأزهار، على فستان من اللون الذهبي اللامع، الذي كشف عنه أثناء صعودها الدرج. وتزينت باركر بأقراط من الزمرد الملون، المتطابقة مع المجوهرات حول عنقها ومعصمها، ووصل سعر فستانها الذهبي إلى 280 ألف دولار أميركي، وقامت شركتها SJP" "بالمزاد العلني لمجموعتها بالكامل ليعود العائد للجمعيات الخيرية في الحدث الفاخر، إضافة إلى أن الممثل الكوميدي ستيف هارفي ألقى خطبته على جميع الحاضرين في المكتبة. ولم يرافق سارة زوجها ماثيو برودريك البالغ من العمر 56 عامًا، الذي كان على الأرجح أنجبت منه أطفالهما الثلاثة -
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