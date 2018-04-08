حزمة «أوفيس» جديدة لأجهزة «ماك»

أعلنت شركة «مايكروسوفت» الأميركية، أمس، إطلاق الإصدار 16.9.0 الجديد من حزمة البرامج المكتبية «أوفيس» لأجهزة «ماك»، الذي يتيح إمكانية تحرير المستندات بمشاركة المستخدمين الآخرين وإظهار جميع التعديلات في الوقت الحقيقي.

وأفادت الشركة بأنه إضافة إلى ذلك يمكن تخزين التعديلات في خدمة الحوسبة السحابية، مع إمكانية التراجع عن التغييرات في أي وقت بفضل تاريخ الإصدار المدمج، مشيرة إلى أنه يتوافر لمستخدمي برنامج «إكسيل» Excel بعض الجداول الإضافية والوظائف المنطقية الجديدة.

وأضافت أن برنامج البريد الإلكتروني «أوت لوك» Outlook لأجهزة «ماك» يحصل على جهات الاتصال والتقويم من «غوغل» Kosmos، علاوة على إمكانية إنشاء ملفات العروض التقديمية Powerpoint بصورة أسهل حالياً على أجهزة «ماك».

وذكرت «مايكروسوفت» أنها أجرت بعض التحسينات المتعلقة بالأمان على الإصدار «أوفيس 16.9.0» الجديد، موضحة أنه للمرة الأولى منذ 20 عاماً تعتمد جميع إصدارات «أوفيس» على الأساس الكودي نفسه، بدءاً من حواسيب «ويندوز» وأجهزة «ماك» وصولاً إلى الأجهزة الجوالة المزودة بنظام «غوغل أندرويد» و«أبل آي أو إس»، وهو ما قد يساعد مستقبلاً في استفادة أصحاب أجهزة «ماك» من وظائف «أوفيس» الجديدة بسرعة.