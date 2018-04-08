حزمة «أوفيس» جديدة لأجهزة «ماك»

أعلنت شركة «مايكروسوفت» الأميركية، أمس، إطلاق الإصدار 16.9.0 الجديد من حزمة البرامج المكتبية «أوفيس» لأجهزة «ماك»، الذي يتيح إمكانية تحرير المستندات بمشاركة المستخدمين الآخرين وإظهار جميع التعديلات في الوقت الحقيقي.
وأفادت الشركة بأنه إضافة إلى ذلك يمكن تخزين التعديلات في خدمة الحوسبة السحابية، مع إمكانية التراجع عن التغييرات في أي وقت بفضل تاريخ الإصدار المدمج، مشيرة إلى أنه يتوافر لمستخدمي برنامج «إكسيل» Excel بعض الجداول الإضافية والوظائف المنطقية الجديدة.
وأضافت أن برنامج البريد الإلكتروني «أوت لوك» Outlook لأجهزة «ماك» يحصل على جهات الاتصال والتقويم من «غوغل» Kosmos، علاوة على إمكانية إنشاء ملفات العروض التقديمية Powerpoint بصورة أسهل حالياً على أجهزة «ماك».
وذكرت «مايكروسوفت» أنها أجرت بعض التحسينات المتعلقة بالأمان على الإصدار «أوفيس 16.9.0» الجديد، موضحة أنه للمرة الأولى منذ 20 عاماً تعتمد جميع إصدارات «أوفيس» على الأساس الكودي نفسه، بدءاً من حواسيب «ويندوز» وأجهزة «ماك» وصولاً إلى الأجهزة الجوالة المزودة بنظام «غوغل أندرويد» و«أبل آي أو إس»، وهو ما قد يساعد مستقبلاً في استفادة أصحاب أجهزة «ماك» من وظائف «أوفيس» الجديدة بسرعة.
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ظهرت النجمة العالمية سارة جيسيكا باركر، كضيفة شرف على السجادة الحمراء لعرض الأزياء الإيطالي الشهير دولتشي أند غابانا "Alta Giorella" في مكتبة نيويورك العامة. وتألقت نجمة المسلسل التليفزيوني Divorce، البالغة من العمر 53 عامًا، بإطلالة جذابة وساحرة، حيث ارتدت غطاء الرأس الأخضر المطرز، ومعطفًا من اللون الأحمر الغامق، المزين بالأزهار، على فستان من اللون الذهبي اللامع، الذي كشف عنه أثناء صعودها الدرج. وتزينت باركر بأقراط من الزمرد الملون، المتطابقة مع المجوهرات حول عنقها ومعصمها، ووصل سعر فستانها الذهبي إلى 280 ألف دولار أميركي، وقامت شركتها SJP" "بالمزاد العلني لمجموعتها بالكامل ليعود العائد للجمعيات الخيرية في الحدث الفاخر، إضافة إلى أن الممثل الكوميدي ستيف هارفي ألقى خطبته على جميع الحاضرين في المكتبة. ولم يرافق سارة زوجها ماثيو برودريك البالغ من العمر 56 عامًا، الذي كان على الأرجح أنجبت منه أطفالهما الثلاثة -
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