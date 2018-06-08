تسعى شركة "انستجرام"، لإضافة قسم جديد يكون مخصصًا لناشري المحتوى على غرار قسم Discover الموجود على سناب شات حاليًا، حسب موقع techcrunch .

كما أن إنستجرام ستسمح للناشرين بجني الأموال من المحتوى، ومن المتوقع أن تكون البداية مع بعض الناشرين الموثوقين الذين ستسمح لهم بالاعلان لمواقعهم ومتاجرهم وماإلى ذلك حيث تعول الشركة على وجود أكثر من 800 مليون مستخدم لإنستغرام سيكونوا أداة تسويقية قوية لأصحاب المحتوى وللتطبيق نفسه.

لم يتم توضيح موعد إطلاق القسم الجديد ولاحتى مكانه داخل تطبيق انستجرام، ولكن من المتوقع ان نتعرف على كل هذا في قادم الأيام.