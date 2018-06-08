تسعى شركة "انستجرام"، لإضافة قسم جديد يكون مخصصًا لناشري المحتوى على غرار قسم Discover الموجود على سناب شات حاليًا، حسب موقع techcrunch .
كما أن إنستجرام ستسمح للناشرين بجني الأموال من المحتوى، ومن المتوقع أن تكون البداية مع بعض الناشرين الموثوقين الذين ستسمح لهم بالاعلان لمواقعهم ومتاجرهم وماإلى ذلك حيث تعول الشركة على وجود أكثر من 800 مليون مستخدم لإنستغرام سيكونوا أداة تسويقية قوية لأصحاب المحتوى وللتطبيق نفسه.
لم يتم توضيح موعد إطلاق القسم الجديد ولاحتى مكانه داخل تطبيق انستجرام، ولكن من المتوقع ان نتعرف على كل هذا في قادم الأيام.
GMT 06:38 2018 الجمعة ,08 حزيران / يونيوGameloft تستعد لإطلاق Asphalt 9 على أندرويد وiOS
GMT 06:26 2018 الجمعة ,08 حزيران / يونيوتعرف على مميزات كاميرا هاتف هواوي P20 Pro الثلاثية
GMT 06:18 2018 الجمعة ,08 حزيران / يونيومميزات جديدة للفيديوهات على شبكة الفيسبوك تجعلها أكثر جاذبية للمستخدمين
GMT 06:16 2018 الجمعة ,08 حزيران / يونيوتسريب يكشف عن تصميم هاتف جلاكسي نوت 9 المنتظر
GMT 02:19 2018 الجمعة ,08 حزيران / يونيوصناعة "روبوت" كامل بعضلات حقيقية
تجذب النجمة العالمية ريهانا، الأنظار، لإطلالاتها المميزة واختياراتها للأزياء العصرية المذهلة، لتظهر من جديد بإطلالة ملفتة في حي "سوهو" في مدينة نيويورك الأميركية، الأربعاء، في متجر "ستانس سوكس." ارتدت المغنية البالغة من العمر 30 عامًا، فستانًا قصيرًا من الستان باللون الثلجي، الذي كشف عن مفاتنها وجسدها المتناسق وأضافت ريهانا زوجًا من الأحذية اللبني ذات كعب عال، تتميز بأشرطة حول الكاحل، وأكملت إطلالتها بقلادة من تصميم ديفيد ويب، التي تتميز بالزمرد والماس والذهب عيار 18 والبلاتين وحقيبة يد زرقاء أنيقة ورائعة، واعتمدت المغنية الشهيرة، المكياج الناعم بلمسة من أحمر الشفاه الوردي ، وتركت شعرها منسدلًا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. ويذكر أن مصادر مقربة من ريهانا، أعلنت أنها انفصلت عن حبيبها، الملياردير السعودي، حسن جميل، بعد علاقة استمرت نحو العام، ووفقًا لمجلة "هاربر بازار"، قال المصدر المقرب من المطربة الشهيرة، إنها أنهت علاقتها
أرسل تعليقك