تعرف على مميزات كاميرا هاتف هواوي p20 pro الثلاثية

في وقت أصبحت فيه كل الهواتف الذكية متشابهة من حيث المواصفات والكاميرا والبطارية والعديد من الأمور، شهد السوق المصري للهواتف الذكية طرح هاتف هواوي P20 Pro منذ ما يقرب من شهر، حيث لاقي الهاتف الذكي الجديد شعبية عارمة ونجاحاً باهراً في وقت قصير، نظراً لكونه أول هاتف يجمع بين أول كاميرا ثلاثية العدسات وأقوي معالج للذكاء الاصطناعي بالعالم. وحتماً ستغير كاميرا هاتف P20 Pro الثلاثية مفهوم التصوير الفوتوغرافي بواسطة الهواتف الذكية وتبديل قواعد اللعبة.

سيرتقي هاتف هواوي P20 Pro بتجربة التصوير عبر الهواتف الذكية كونه يعتمد على ثلاث كاميرات، الأولى مع مستشعر للألوان الأساسية بدقة 40 ميجابكسل، يتوسط الكاميرات الثلاث، الثانية مع مستشعر أحادي اللون بدقة 20 ميجابكسل والثالثة مع مستشعر بدقة 8 ميجابكسل وعدسة مقرّبة. وتتولى الكاميرا الأولى مهمة التقاط تفاصيل الصورة وتلعب الأخيرة دور عدسة مقربة ×3 تعادل عدسة بقطر 78 ملم. ويعمل المستشعر بدقة 8 ميجابكسل مع مستشعر الألوان بدقة 40 ميجابكسل على تكبير الصور حتى 5 مرات، حتى في ظروف الٳضاءة المنخفضة، وٳنتاج لقطات عالية الجودة وواضحة. أما الكاميرا الأمامية بدقة 24 ميجابكسل فتتيح التقاط أدق التفاصيل، حتى في ظروف الٳضاءة المنخفضة، مستخدمة خاصية تعزيز الجمال الطبيعي القائمة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وميزة الٳضاءة ثلاثية الأبعاد لصور البورتريه لٳنتاج صور سيلفي جميلة بفضل الضبط التلقائي للون البشرة وٳبراز معالم الوجوه بدقة متناهية.

كذلك، يشمل هاتف P20 Pro على مستشعر ضوئي عالي الحساسية بدقة تصل إلى ISO 102400 للتصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة، حيث يمكن المستخدم من التقاط صور جميلة في كل الظروف والبيئات. علاوة على ذلك، يتضمن الهاتف مستشعراً للصور من مقاس 1/1.7 إنش، مما يتيح الحصول على صور أنقى وأعلى جودة. كذلك، يتميّز الهاتف بفتحات واسعة للعدسات قياس: f/1.8، وf/1.6 وf/2.4 إلى جانب وجود مستشعر ضوئي عالي الحساسية بدقة تصل إلى ISO 102400، ما يرتقي بالتصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة.

أما حجر الأساس الذي ترتكز عليه تجربة هواوي التصويرية فهو التصوير المدعوم بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، علماً بأن الهاتف مدعوم بمعالج كيرين 970 ويستخدم تكنولوجيا التعلّم الآلي للتعرّف على أكثر من 500 سيناريو بصري ضمن 19 فئة مثل المأكولات والحيوانات الأليفة والنصوص وشاطىء البحر وغيرها. فالكاميرا المعززة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي قادرة على اقتراح المعايير الأنسب للصورة وفقاً للمعلومات التي جمعتها من المشهد. ويستخدم الجهاز تكنولوجيا التعلم الآلي ليتعلم ويدرك مع الوقت طريقة استخدام المستهلكين للكاميرا في هاتفهم، ومن ثم يقترح عليهم أنماط تصوير لٳنتاج الصورة الأفضل استناداً ٳلى طريقة استخدامهم للهاتف. كذلك، تساعد تكنولوجيا التعلّم الآلي الهاتف على تنبؤ طريقة تفاعلهم مع الجهاز لا سيما التعرّف الذكي على المشاهد وتخصيص الموارد بطريقة ذكية.

غالباً ما تكون الصور الملتقطة عبر الأجهزة المحمولة خلال الليل أو في ظروف الإضاءة المنخفضة ضبابيةً، إذ يتطلب التصوير في هذه الحالات إلى تعرض ضوئي مديد. إلا أن خاصية تثبيت الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي في هاتف P20 Pro تأتي لتكون الحل المثالي لهذه الصور الضبابية؛ إذ تقوم بتثبيت اللقطات الليلية لضمان صور عالية الوضوح والدقة مع تعرّضٍ كافي للضوء بدون استخدام حامل ثلاثي القوائم.

كذلك، يستخدم الهاتف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتعزيز جمال صور السيلفي. ومع كل سيلفي يتم التقاطها، تقوم تقنية تعزيز الجمال المعتمدة على الذكاء الاصطناعي بتنسيق الإضاءة بشكل ثلاثي الأبعاد، وإدخال التعديلات عليها لتلائم ملامح وجه المستخدم بشكل أفضل، وتعزيز لون البشرة وإشراقتها لتكون النتيجة صور سيلفي تشع بالحياة حتى عندما تكون الإضاءة أقوى في خلفية الصورة.

كما يدعم الهاتف نظاماً سداسي المحاور لتثبيت الصور البصرية، مع إمكانية التصوير المتتابع شديد البطء بدقة تبلغ 960 إطاراً بالثانية، وهي دقة أعلى بمقدار 4 مرات مقارنة مع المعيار القياسي البالغ 240 إطاراً بالثانية، وهو ما يتيح رصد التفاصيل التي لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة.

والجدير بالذكر، أن هاتف هواوي P20 Pro حقق أعلي النتائج في اختبارات منصة DxOMark.com، الموقع الالكتروني المتخصص في اختبار كاميرات الهواتف الذكية. حيث بلغت النتائج مجموع مميز بقدر 109 درجات- 114 نقطة لجودة الصور، و98 نقطة لجودة مقاطع الفيديو. هذا وبالإضافة الي حصول الهاتف علي جائزة ” أفضل تصوير فوتوغرافي بواسطة الهاتف الذكي ” من قبل الجمعية العامة لجوائز الصور التقنية الصحافية (TIPA).