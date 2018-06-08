خلال فعاليات معرض Computex المُقام حاليًا بتايوان، أعلنت شركة إنتل عن جهاز لاب توب جديد بشاشة مزدوجة باسم "Tiger Rapids".
ويأتي اللاب توب بشاشتين بدون لوحة مفاتيح ملموسة، حيث يمكن للمستخدمين طيه وفتحه من زاوية 0-180 للاستخدام ما يتناسب معهم.
ويقوم مفهوم الجهاز على وجود شاشة عادية وأخرى شبيهة بشاشات القارئات الالكترونية مثل أمازون كيندل، حيث يتم استخدامها في أغلب الأحيان كلوحة مفاتيح أو لضبط الاختيارات.
وإن هذا الجهاز مجرد تصميم وفكرة حديثة لن تكون متاحة للمستخدمين من إنتل، بل أن شركات أخرى مثل لينوفو وإنتل ستقوم بتبني الفكرة وصناعة أجهزة لابتوب على نفس الشاكلة وستصدر مع نهاية العام القادم غالباً.
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تجذب النجمة العالمية ريهانا، الأنظار، لإطلالاتها المميزة واختياراتها للأزياء العصرية المذهلة، لتظهر من جديد بإطلالة ملفتة في حي "سوهو" في مدينة نيويورك الأميركية، الأربعاء، في متجر "ستانس سوكس." ارتدت المغنية البالغة من العمر 30 عامًا، فستانًا قصيرًا من الستان باللون الثلجي، الذي كشف عن مفاتنها وجسدها المتناسق وأضافت ريهانا زوجًا من الأحذية اللبني ذات كعب عال، تتميز بأشرطة حول الكاحل، وأكملت إطلالتها بقلادة من تصميم ديفيد ويب، التي تتميز بالزمرد والماس والذهب عيار 18 والبلاتين وحقيبة يد زرقاء أنيقة ورائعة، واعتمدت المغنية الشهيرة، المكياج الناعم بلمسة من أحمر الشفاه الوردي ، وتركت شعرها منسدلًا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. ويذكر أن مصادر مقربة من ريهانا، أعلنت أنها انفصلت عن حبيبها، الملياردير السعودي، حسن جميل، بعد علاقة استمرت نحو العام، ووفقًا لمجلة "هاربر بازار"، قال المصدر المقرب من المطربة الشهيرة، إنها أنهت علاقتها
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