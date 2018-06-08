خلال فعاليات معرض Computex المُقام حاليًا بتايوان، أعلنت شركة إنتل عن جهاز لاب توب جديد بشاشة مزدوجة باسم "Tiger Rapids".

ويأتي اللاب توب بشاشتين بدون لوحة مفاتيح ملموسة، حيث يمكن للمستخدمين طيه وفتحه من زاوية 0-180 للاستخدام ما يتناسب معهم.

ويقوم مفهوم الجهاز على وجود شاشة عادية وأخرى شبيهة بشاشات القارئات الالكترونية مثل أمازون كيندل، حيث يتم استخدامها في أغلب الأحيان كلوحة مفاتيح أو لضبط الاختيارات.

وإن هذا الجهاز مجرد تصميم وفكرة حديثة لن تكون متاحة للمستخدمين من إنتل، بل أن شركات أخرى مثل لينوفو وإنتل ستقوم بتبني الفكرة وصناعة أجهزة لابتوب على نفس الشاكلة وستصدر مع نهاية العام القادم غالباً.