مميزات جديدة للفيديوهات على شبكة الفيسبوك تجعلها أكثر جاذبية للمستخدمين

أعلنت شركة فيسبوك عن تقديم بعض الميزات الجديدة التي تأمل في جعل شبكتها الإجتماعية أكثر جاذبية للمستخدمين.
إحدى هذه الطرق هي السماح للمستخدمين بإضافة الأغاني إلى مقاطع الفيديو الخاصة بهم، حيث أصبحت الموسيقى في مقاطع الفيديو مثيرة للجدل بعد أن بعض شركات التسجيل والفنانين يطلبون في بعض الأحيان حذف الفيديو بسبب حقوق الطبع والنشر. ولكن وفقا لشركة الفيسبوك، فهي تقول : ” نعمل جنبا إلى جنب مع صناع الموسيقى على تمكين الأشخاص في جميع أنحاء العالم من تضمين الأغاني في مقاطع الفيديو الخاصة بهم على الفيسبوك، وفتح المزيد من الخيارات للإبداع ومشاركة الذكريات مع الأصدقاء والعائلة “.
ستقدم الفيسبوك أيضا ميزة جديدة تدعى Lip Sync Live، وهي الميزة التي تتيح للمستخدمين تشغيل فيديوهات Facebook Live ومحاولة تشبيكها بالأغنية التي يريدونها. ” مع Lip Sync Live، يمكنك التعبير عن نفسك بأغنية من مجموعة متنوعة من الأنواع في الوقت الحقيقي. لذا إذا كنت تفضل أغاني مثل Happier و God’s Plan، فإن ميزة Lip Sync Live تتيح لك إحضار الأصدقاء والعائلة إلى لحظات موسيقية تلقائية “.
تقول الفيسبوك بأن هذا ليس كل ما خططت له وأنها تستكشف المزيد من الطرق لجلب الأغاني إلى الفيسبوك، مثل خيار إضافة الأغاني إلى قصص الفيسبوك. وليست هناك حاليا أي معلومات حول موعد وصول هذه الميزة، ولكن في الوقت النفسه، فإن هاتين الميزتين تستحقان التجربة.
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