adblock plus يمكنك من وقف تتبع مواقع التواصل الاجتماعى لنشاطك

أعلنت أداة Adblock عن انضمامها إلى جهود مكافحة تتبع وسائل التواصل الاجتماعى المستمر للمستخدمين، بعد اكتشاف استغلال الكثير من المواقع لبيانات زوارها، فعلى وجه التحديد تمكن أداة Adblock من إحباط أزرار وسائل التواصل الاجتماعى، والتى تستغلها المواقع لتتبع وإنشاء ما يسمى بـ "ملفات تعريف الظل" عن كل مستخدم حتى إذا لم يضغط عليها، وحتى إذا لم يسجل الدخول إلى أى من المواقع المعنية.

ووفقا لموقع The nextweb الهولندى، لاستخدام هذه الميزة، سيكون على المستخدمين الاشتراك فى قائمة حظر الأزرار، سواء عبر متصفح كروم أو فايرفوكس، وتدرس الشركة أيضًا إضافة القائمة البيضاء لمواقع معينة لا تقوم بتتبع المستخدم.

جدير بالذكر انتصار الشركة المطورة لأداة Adblock وهى Eyeo بدعوى قضائية فى أبريل ضد الناشرين الألمانيين الذين كانوا يحاولون وقف خدمات الحجب الخاصة بها، إذ اعتبر الحكم الذى أصدرته المحكمة العليا الألمانية أنه من حق المستهلك منع أى إعلانات لا ترغب فى رؤيتها.