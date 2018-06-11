adblock plus يمكنك من وقف تتبع مواقع التواصل الاجتماعى لنشاطك

أعلنت أداة Adblock عن انضمامها إلى جهود مكافحة تتبع وسائل التواصل الاجتماعى المستمر للمستخدمين، بعد اكتشاف استغلال الكثير من المواقع لبيانات زوارها، فعلى وجه التحديد تمكن أداة Adblock من إحباط أزرار وسائل التواصل الاجتماعى، والتى تستغلها المواقع لتتبع وإنشاء ما يسمى بـ "ملفات تعريف الظل" عن كل مستخدم حتى إذا لم يضغط عليها، وحتى إذا لم يسجل الدخول إلى أى من المواقع المعنية.
ووفقا لموقع The nextweb الهولندى، لاستخدام هذه الميزة، سيكون على المستخدمين الاشتراك فى قائمة حظر الأزرار، سواء عبر متصفح كروم أو فايرفوكس، وتدرس الشركة أيضًا إضافة القائمة البيضاء لمواقع معينة لا تقوم بتتبع المستخدم.
جدير بالذكر انتصار الشركة المطورة لأداة Adblock وهى Eyeo بدعوى قضائية فى أبريل ضد الناشرين الألمانيين الذين كانوا يحاولون وقف خدمات الحجب الخاصة بها، إذ اعتبر الحكم الذى أصدرته المحكمة العليا الألمانية أنه من حق المستهلك منع أى إعلانات لا ترغب فى رؤيتها.
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تعدّ الممثلة إيما روبرتس واحدةً مِن نجوم هوليوود الصاعدة، بعد أن بدأت مسيرتها المهنية بفضل علاقاتها العائلية مع النجمة الشهيرة جوليا روبرتس، وفي آخر ظهور لها انضمت إلى زميلاتها كريستين ستيوارت وستيلا ماكسويل، وهما تتوجّهان إلى مهرجان "Madame Siam Sideshow Emporium" في لوس أنجلوس، ليلة الجمعة. وشاركت الممثلة البالغة من العمر 27 عاما، في عرض أزياء العلامة الإيطالية الشهيرة "موسكينو" في وقت سابق من الأحد، وأطلّت بفستان طويل باللون الأبيض مطبوع برسوم الدبابيس السوداء، ويتميز بخط رقبة على شكل حرف V وأكمام منتفخة، وأكملت روبرتس إطلالتها بزوْج من الأحذية الخمرية ذات كعب والتي نسّقت معها جوارب شبكية باللون الأسود، بالإضافة إلى قبعة جلدية تُغطي شعرها الأشقر. وظهرت كريستين ستيوارت بإطلالة مثيرة إذ اختارت بطلة فيلم "TWilight" البالغة من العمر 28 عامًا، لإطلالتها سترة جلدية سوداء، وتيشيرت قصير أبيض نسَّقته مع سروال
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