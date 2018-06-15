يختبر تطبيق "واتسآب" ميزة "الوضع المظلم" للمستخدمين، لراحة أعينهم عند استخدام التطبيق ليلًا وللحفاظ على بطارية الهاتف، وهذه الميزة متوفرة بالفعل داخل هواتف أيفون.

ورصد موقع "WABetaInfo"، ميزة جديدة على النسخة التجريبية من تطبيق واتس آب على كل من أنظمة أندرويد وiOS وويندوز فون.

وذكر الموقع أن النسخة التجريبية أيضا تضم عدد من المزايا الجديدة الأخرى التي يختبرها التطبيق والمتوقع أن تكون متاحة خلال الأشهر المقبلة، أحدها يهدف إلى بحماية المحادثات بين المستخدمين عبر إدخال رمز سرى PIN أو قارئ بصمة الأصبع.

ولم يعلن تطبيق واتس اب المملوك لشركة فيس بوك حتى الآن عن أي تفاصيل متعلقة بتلك المزايا الجديدة.