ناسا تطلق قمرًا اصطناعيًا للبحث عن حياة خارج المجموعة الشمسية

أطلقت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) أمس قمرًا اصطناعيًا مصممًا للبحث عن كواكب يحتمل أن تكون عليها حياة، خارج المجموعة الشمسية.
وتم إطلاق القمر الساعة 0651 مساء بالتوقيت المحلي (2251 بتوقيت جرينتش) من محطة كيب كانافيرال الجوية في ولاية فلوريدا، باتجاه الفضاء فوق صاروخ "فالكون 9" من إنتاج شركة "سبيس إكس".
وسيقوم القمر الاصطناعي بمسح 200 ألف من ألمع النجوم بالقرب من شمسنا ضمن البحث عن الكواكب الخارجية.
وقالت ناسا إنه من المقرر إصدار أول بيانات عامة عن نتيجة البحث في أوائل عام 2019 م .
GMT 03:25 2018 الثلاثاء ,10 إبريل / نيسان"إنفيديا" تتوقف عن دعم الأجهزة العاملة بنظام تشغيل 32-bit
خطفت باريس جاكسون، ابنة ملك البوب الراحل مايكل جاكسون، الأنظار لإطلالتها المستوحاه من الأسلوب البوهيمي، أثناء التجول في شوارع لوس أنجلوس، وذلك بعد أن ظهرت بإطلالة جذابة أثناء حضورها مهرجان كوتشيلا فالي للموسيقي والفنون، في مدينة إنديو بولاية كاليفورنيا الأميركية، وحفلات الموضة التي لا نهاية لها خلال عطلة نهاية الأسبوع. وارتدت النجمة العالمية البالغة من العمر 20 عاما، بلوزة مقلمة أحادية اللون مربوطة في عقدة أنيقة من الأمام حول جذعها، وتكشف عن حمالة صدرها الشبكية البيضاء تحتها. وارتدت الممثلة الشهيرة، تنورة سوداء متدفقة مع تفاصيل زهرية ، مما سلط الضوء على منتحنيات جسدها، وأضافت زوجًا من الصنادل الحمراء العنابي ذات كعب. وحملت ابنة أسطورة الموسيقى الراحل، حقيبة ظهر بينما تركت شعرها الأشقر منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. وبتصميم مذهل، وضعت باريس وشاحًا حريريًا أنيقًا حول رأسها ، مكملاً مع مظهر ظلال
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