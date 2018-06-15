مزايا جديدة تمت إضافتها إلى خرائط جوجل

تعد خرائط جوجل واحدة من الخدمات الأكثر شيوعًا للعملاق التكنولوجى "جوجل"، ومن وقت لآخر تعمل الشركة على طرح عدد من المميزات الجديدة، ففى الآونة الأخيرة، قامت جوجل بتحديث تصميم الخرائط باستخدام Theme Material الخاص بها وأعطتها مظهرًا مجددًا للتطبيق.
شريط البحث
يمكن رؤية التغييرات الرئيسية فى شاشة المستكشف أو شريط البحث، حيث أصبحت أيقونات الفئات الآن ملونة ومبنية، بالنسبة إلى أنواع المطاعم المختلفة، تتوفر دائرة للتمرير وقائمة عامة مميزة أيضًا.
الواجهة الرئيسية
تحتوى الواجهة العامة على الكثير من العناصر البيضاء بها، حيث حصل شريط البحث على زوايا الدائرية، كما أن شكل الأزرار أصبح أكثر نعومة من كونه مستطيل الشكل، كما تم تغيير الخطوط المستخدمة فى كتابة معظم عناصر النص، إضافة إلى تغيير بعض الرموز.
فئات البحث
يوجد فى قسم المستكشف فئات يمكن أن تساعد المستخدمين فى البحث عن الطعام والأشياء التى يمكن القيام بها والخدمات والتسوق، بكل سهولة وذلك من خلال الدخول إلى فئة معينة والبحث بداخلها.
إعادة التصميم
تم حويل جميع عناصر خرائط Google تقريبًا إلى شكل ومظهر لغة برمجة Material Theme، كم انها تمتلك تبويب "For You" والذى يوفر للمستخدمين الكثير من المعلومات الشخصية.
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