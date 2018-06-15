تويتر تعلن عن تحديثات جديدة لتحسين تجارب المستخدمين
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تويتر تعلن عن تحديثات جديدة لتحسين تجارب المستخدمين

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العرب اليوم - تويتر تعلن عن تحديثات جديدة لتحسين تجارب المستخدمين

تويتر
واشنطن - العرب اليوم

أعلنت منصة التدوين المصغرة تويتر يوم أمس الأربعاء عن تحديثات جديدة في منصتها تقول إنها يجب أن تسهل على المستخدمين العثور على الأحداث والأخبار الكبيرة ومتابعتها، حيث تحاول تويتر، التي تعاني من تباطؤ في نمو المستخدمين، جعل من السهولة بمكان على المستخدمين متابعة المواضيع والاهتمامات والفعاليات عبر منصتها كجزء من السبب الذي جعلها قادرة على جذب المزيد من المستخدمين في الربع الأول، بحيث قد تؤدي التغييرات الصغيرة إلى إحداث تأثير كبير، وهذا ما تأمله تويتر عبر مجموعة من التغييرات الصغيرة في تجربة المستخدم.

وكانت المنصة قد تمكنت في شهر أبريل من تحقيق نمو في عدد المستخدمين النشطين شهريًا مع بلوغه 336 مليون مستخدم نشط بمعدل نمو 6 في المئة على أساس سنوي، وتتوفر التحديثات التي تم الإعلان عنها خلال الأشهر المقبلة لمستخدمي أنظمة آي أو إس وأندرويد، وتشير الشركة إلى أن التغييرات تعمل على تحسين تجربة المستخدمين، وأنها استجابت لملاحظات المستخدمين فيما يتعلق بالتغييرات التي طرأت على ميزات الاستكشاف والبحث والإشعارات واللحظات.

وقال كيث كولمان Keith Coleman، نائب رئيس المنتج في تويتر: "نحن نعمل على تغيير كيفية اكتشاف كل المعلومات حول الأخبار والأحداث والقصص عبر الإعلان عن بعض الخطوات إلى الأمام، حيث سوف يكون من الأسهل العثور على الأحداث والقصص الكبيرة والإشعارات التي تهتم بها وتتبعها في مخططك الزمني، كما أن هناك مظهرًا وأسلوبًا جديدًا لميزة اللحظات بحيث تظهر كل شيء تريد رؤيته".

ويجب على المستخدمين في الوقت الحالي العثور على الحسابات أو الهاشتاجات أو اللحظات ذات الصلة للعثور على الأخبار المهمة بالنسبة لهم، بحيث شرعت منصة التواصل الإجتماعي بجعل هذه العملية أكثر بديهية من خلال تنظيم ميزة استكشاف تبعًا للموضوع بدلًا من نوع المحتوى، واعتبارًا من اليوم، سوف يرى المستخدمون أخبارًا أو أحداثًا أو قصصًا ذات صلة أعلى نتائج البحث، بحيث يمكنهم الغوص بشكل أعمق ومعرفة المزيد من المعلومات الأخيرة من خلال الاستفادة من تلك النتائج.

وتقوم الشركة بتجربة علامات تبويب المواضيع للحصول على تجربة إخبارية أكثر تخصيصًا، كما يحصل المخطط الزمني على تغييرات أيضًا بحيث سيتم توسيع ميزة "يحدث الآن" Happening now، والتي تم تقديمها في العام الماضي وتسمح لعشاق الرياضة بمتابعة التغريدات حول لعبة ما والحصول على النتيجة في مكان واحد، لتشمل التغريدات حول الأخبار العاجلة والشخصية.

وتعمل تويتر على تعديل الإشعارات لتشمل تغريدات من مستخدمين معينين وموضوعات محددة تهم كل مستخدم على حدة، مع إمكانية كتم هذه الإشعارات، بالإضافة إلى تخطيطها لإضافة إشعارات الأخبار العاجلة مع التنبيهات المبنية على الاهتمامات المستقاة من نشاط المستخدمين على المنصة، بحيث تعد إشعارات الأخبار مفيدة لأولئك الذين يرغبون في البقاء على اطلاع دائم على ما يحدث في جميع أنحاء العالم.

وأصبح بإمكان المستخدمين التنقل ضمن ميزة لحظات Moments عبر التمرير بشكل عامودي، بدلًا من التمرير بشكل أفقي المستخدم حاليًا، كما تضيف الشركة أيضًا مخططات زمنية إضافية إلى ميزة لحظات، بما في ذلك جدول زمني مختصر يعرض تغريدات قد تكون فاتتك، وجدول آخر يعرض أحدث وأهم التعليقات عندما تكون متاحة، بالإضافة إلى عرضها فيديوهات بث مباشر عند تواجدها.

وتواجه منصة تويتر، اكثر من أي وسيلة تواصل إجتماعي أخرى، تحديًا فريدًا حتى بعد أكثر من عقد من الوجود، إذ ما زالت لا تعرف كيف تشرح ماهيتها للمستخدمين الجدد، ولكن بعد مرور 12 عامًا على إطلاقها، يبدو أن الشركة قد وصلت أخيراً إلى الطريق الصحيح، مع قيامها مؤخرًا بتعديل استراتيجيتها التسويقية، واستعادت نمو المستخدمين مرة أخرى، بالإضافة إلى تحقيقها أرباح.

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تويتر تعلن عن تحديثات جديدة لتحسين تجارب المستخدمين تويتر تعلن عن تحديثات جديدة لتحسين تجارب المستخدمين



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