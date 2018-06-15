أعلنت شركة أسوس، في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2018 الذي أقيم في أواخر شهر فبراير الماضي عن هاتفها "ZenFone 5Z" الذي سيصل أخيرًا إلى السوق، ووفقا لتغريدة جديدة من الحساب الرسمي الياباني لشركة Asus على شبكة تويتر، فقد تقرر رسميًا إطلاق الهاتف Asus ZenFone 5Z يوم غد الجمعة الموافق لـ15 يونيو.

للتذكير، الهاتف Asus ZenFone 5Z يضم شاشة بحجم 6.1 إنش والتي إستطاعت شركة Asus وضعها في هيكل بنفس أبعاد الهاتف ZenFone 4 الذي يضم شاشة بحجم 5.5 إنش، وهذا بفضل تقليص إطار الشاشة مما يسمح لهذه الأخيرة بتغطية 90 في المئة من واجهة الجهاز.

هذه الشاشة المستخدمة في الهاتف Asus ZenFone 5Z تأتي بنسبة عرض على إرتفاع تبلغ 19:9 وبدقة 2240×1080 بكسل. والقطع في الجزء العلوي من الشاشة يبدو مماثلا للقطع الموجود في iPhone X، ولكن أوضحت لنا شركة Asus في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2018 بأن هذا القطع أصغر من ذلك الموجود في iPhone X بنسبة 26 في المئة مع العلم بأن هذا القطع يضم مؤشر LED، والمستقبل، والكاميرا الأمامية، فضلا عن مستشعر الضوء ومستشعر القرب.

وعلاوة على ذلك، فالهاتف Asus ZenFone 5Z الجديد يضم المعالج Snapdragon 845، فضلا عن 256GB من الذاكرة الداخلية و 8GB من الذاكرة العشوائية. وإلى جانب ذلك، فقد قامت شركة Asus كذلك في هاتفها الرائد الجديد بتعزيز تجربة الصوت من خلال إستخدام مكبرات صوتية عالية الجودة والتي تستطيع تشغيل الملفات الصوتية الفائقة الوضوح Hi-Res بترميز يصل إلى 25bit/192KHz.

الهاتف Asus ZenFone 5Z يضم كذلك كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 1.8 ومع زاوية مشاهدة تبلغ 83 درجة علما أن المستشعر الثاني يمتاز بزاوية مشاهدة واسعة تبلغ 120 درجة. وعندما يتعلق الأمر بالكاميرا الأمامية، فهي تأتي بدقة 8 ميغابكسل ومع عدسة بفتحة 2.0 علما أنها تمتاز هي الأخرى بزاوية مشاهدة تبلغ 84 درجة.

وبالنسبة لنظام التشغيل، فالهاتف ZenFone 5Z يأتي مسبقا مع نظام الأندرويد 8.0 Oreo ومع واجهة Asus الخاصة. وقد قامت شركة Asus بتضمين العديد من الميزات التي تستند على الذكاء الإصطناعي في هذه الواجهة مثل ميزة AI Ringtone التي تقوم بضبط مستوى صوت الرنين تلقائيا بناء على الضجيج المحيط للتأكد من عدم تفويت المستخدمين للمكالمات. وهناك ميزة أخرى في تطبيق الكاميرا تدعى AI Scene Detection، وكما يوحي إسمها فهي تقوم بسرعة بتحليل المشهد ومطابقته مع أنواع المشاهد الـ 16 المعدة مسبقا. أما بخصوص ميزة AI Photo Learning، فهي تتيح للمستخدمين تعليم الجهاز كيف يحبون أن تبدو الصور الخاصة بهم لكي تقوم الكاميرا بضبط الإعدادات تلقائيا أثناء محاولة إلتقاط الصور مستقبلا.

وبالإضافة إلى كل ذلك، فقد قامت شركة Asus كذلك في الهاتف ZenFone 5Z الجديد بتضمين ميزة مماثلة لميزة Animoji في iPhone X تدعى ZeniMoji، وهي الميزة التي تتيح للمستخدمين وسيلة مرحة للتواصل من خلال إنشاء الرسومات التي تعبر عنهم بإستخدام صوتهم، وتعبيرات الوجه، وحركات الرأس. ويمكن بعد ذلك إستخدام هذه الصور الرمزية (Avatar) في محادثات الفيديو أو في البث المباشر، وأيضا في المحادثات الصوتية.

قبل الختام، نود أن نشير إلى أن شركة Asus كانت قد أوضحت لنا في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2018 الذي أقيم في أوائل هذا العام أنها ستقوم بإصدار الهاتف Asus ZenFone 5Z بسعر يبدأ من €479.