أطلقت هونر هاتفها الجديد Honor 10 مع تقنيتين الأولى الذكاء الإصطناعي المتقدم AI2.0، والثانية تصميم ألوان الجهاز والمواد واللمسات النهائية بخلفية مصنوعة من زجاج 3D مع طلاء النانو البصري.

كريس سان بايغونغ، نائب رئيس هونر في الشرق الأوسط وإفريقيا ذكر بأنه قبل عام 2016 كانت الهواتف الذكية تتسم بثلاثة ألوان، الأسود والأبيض والذهبي، إلا أنهم في نفس العام أطلقوا اللون الأزرق، ثم الرمادي في عام 2107، أما في العام الجاري أطلقوا لون "أورورا".

وأكد كريس إيمانهم بتقديم منتج جديد للمستهلكين، لأنهم يريدوا المساهمة في ابتكار أسلوب يناسب الشباب، من خلال الأجهزة المبتكرة المركّزة والدقيقة، لسعيهم لاحتلال المرتبة الأولى في أسواق الهواتف الذكية في الصين.

وسجلت علامة هونر نمواً بواقع 100 في المئة في الأسواق الخارجية منذ انطلاقتها، بينما شهد عام 2018 حصول هاتف Honor 7X على ثلاث جوائز إعلامية في الشرق الأوسط، هي "أفضل هاتف ذكي بسعر أقل من 400 دولار لهذا العام" و"أفضل شاشة للعرض الكامل بهذا السعر" و"أفضل هاتف ذكي بسعر أقل من 1000 درهم".

ويتوفر Honor 10 في السوق السعودي منذ 22 مايو الجاري بسعر 1699 ريال، ويعمل بقوة وحدة المعالجة الحيادية المستقلة، ويأتي مع ذاكرتين عشوائية 4 جيجابايت و داخلية 128 جيجابايت، ويقوم على أحدث واجهة للمستخدم EMUI 8.1 والتي تمثّل تحديثاً كاملاً لوظائف وقدرات البرمجيات، وبالأخص وظيفة Easy Talk التي تقلل من ضجيج صوت الهواء عند التحدث بالسماعات الخارجية.