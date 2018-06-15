إطلاق هاتف هونر 10 بالسوق المصري

أطلقت هونر اليوم هاتفها الذكي الجديد، Honor 10، بالسوق المصري تحت شعار "الجمال في الذكاء الاصطناعي".

ويتميز الهاتف بتقنيتين جديدتين، الأولى هي تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة AI2.0 والتي تظهر بشكل رئيسي في الكاميرا الثنائية للهاتف، أما الثانية فهي تصميم الألوان والمواد واللمسات النهائية في الجهاز، والتي تتضمن ظهراً مصنوعاً من زجاج 3D مع طلاء النانو البصري المذهل والذي يتألف من 15 طبقة من اللون البراق. وسيتوفر جهاز Honor 10 للشراء بسعر 8199 جنيه ابتدأ من اليوم على موقع جوميا و راية سوق.كوم و موبايل شوب .

من جانبه قال كريس سان بايغونغ، نائب رئيس هونر في الشرق الأوسط وإفريقيا: "قبل العام 2016 كانت الهواتف الذكية في معظمها تتسم بثلاثة ألوان هي الأسود والأبيض والذهبي، ولكن أطلقت هونر اللون الأزرق عام 2016 واللون الرمادي عام 2017 والآن تطلق اللون الرائع "أورورا" الذي يمثل إنجازاً حقيقياً في تصميم الهواتف الذكية."

وأضاف كريس: "نؤمن بأن وصفة النجاح بسيطة للغاية: قدم للمستهلكين منتجاً جيداً بحق! وهذا ما نعمل جميعنا في هونر بجد لتحقيقه كل يوم. ولكننا لا نتوقف فقط عند صنع الأجهزة الجيدة، بل نريد أن نساهم في ابتكار أسلوب حياة متجدد للشباب حول العالم، إذ أننا نستمع إليهم، ونقدم الأفكار التي تتمحور حولهم، ونشجعهم. فهم مصدر إلهامنا."

ومن خلال الأجهزة المبتكرة والاستراتيجية المركّزة والدقيقة، تواصل هونر ريادتها في القطاع لتحتل المرتبة الأولى في أسواق الهواتف الذكية في الصين، فيما تتوسع سريعاً في بقية أنحاء العالم.

ومن الجدير بالذكر أن العلامة سجلت نمواً بواقع 100% في الأسواق الخارجية منذ انطلاقها، بينما شهد العام الحالي وحده حصول هاتف Honor 7X على ثلاثة جوائز من كبرى وسائل الإعلام المرموقة في الشرق الأوسط، ومنها جائزة "أفضل هاتف ذكي بسعر أقل من 400 دولار لهذا العام" من "ستاف ميدل إيست" و "أفضل شاشة للعرض الكامل بهذا السعر" من "تي 3 ميدل إيست" و "أفضل هاتف ذكي بسعر أقل من 1000 درهم" من "تك رادار ميدل إيست". وقد ساهم الدمج بين المنتجات الحاصلة على الجوائز والشراكات الواسعة في الأسواق المختلفة.