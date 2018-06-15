تعرف على مزايا google home الجديدة

كشفت شركة "جوجل" أن مكبر الوصوت Google Home سيزداد ذكاء في المستقبل، وسيكون قادر على فهم أوامر متعددة في نفس الوقت، وفقا لما نشره موقع gadgetsnow الهندي.
كما أن Google Home سيحتاج الآن إلى قدر أقل من الحديث لشرح الأمر، فبإمكان Google Home الآن فهم ما يصل إلى ثلاثة أوامر في المرة الواحدة، لكن هذه الميزة مقتصرة على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا.
ورغم أن العديد من المستخدمين يقولون إنهم يواجهون صعوبة في جعل مكبر الصوت يفهم ثلاثة أوامر متتالية، إلا أن بعضهم يقول إن هذه الميزة تعمل بشكل جيد، فعلى سبيل المثال، لنفرض أن المستخدم يرغب فى تشغيل التلفزيون والضوء، فكل ما يحتاج المستخدم إلى قوله هو “قم بتشغيل تلفزيون غرفة المعيشة والضوء"
وفي الوقت الحالي لم تعلن جوجل عن هذه الميزة رسميًا حتى الآن حيث لا تزال صفحة الدعم تقول إنها تقتصر على أمرين فقط، لكن من المنتظر طرحها لمزيد من المستخدمين قريبا.
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