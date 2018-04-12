شركة nvidia تعلن عن توقف دعم أنظمة التشغيل 32 بت

أعلنت شركة نفيديا إيقاف دعم أنظمة 32 بت، مشيرةً إلى أن التطوير سيقتصر على برامج التشغيل للإصدارات 64 بت من نظام تشغيل ويندوز 7 و 8 و 8.1 و10 ونظام لينوكس و نظام FreeBSD، في حين أكدت الشركة الأمريكية على الاستمرار في إطلاق تحديثات الأمان حتى نهاية 2019، لسد الثغرات الأمنية الخطيرة.

وبعد هذا التاريخ سيستمر عمل البرامج الحالية لأنظمة التشغيل 32 بت ولبطاقات الرسوميات، ولكن لن تُطرح وظائف جديدة، وينطبق ذلك أيضاً على البرنامج الإضافي Geforce Experience، حيث سيقتصر تطوير حزمة البرامج مع حلول التحسين ووظيفة البث، على الإصدار 64 بت من أنظمة التشغيل مستقبلاً.

ومن جانبها، أشارت بوابة التقنيات "هايزه أونلاين" الألمانية إلى أن الإجراء ينطبق بشكل أساسي على بطاقات الرسم نفيديا ذات معمارية Fermi، وبغض النظر عن تحديثات الأمان الخطيرة، المتوقع طرحها في نهاية يناير (كانون الثاني) 2019، فإن بطاقات الرسم ستصل إلى نهاية دعمها في ذلك التاريخ.

وبشكل إجمالي يسري إيقاف الدعم على 72 بطاقة رسم لأجهزة سطح المكتب والأجهزة الجوالة بدءاً من Geforce 410M ووصولاً إلى Geforce GT 820M و GTX 675M، ونشرت الشركة قائمة كاملة ببطاقات الرسم، التي سيتوقف دعمها في نهاية 2019.

وبالنسبة لبرامج التشغيل Game Ready الجديدة، والخاصة بالألعاب الشهيرة وتحسين الأداء والوظائف الجديدة، فستقتصر مستقبلاً على الأجيال الحديثة من بطاقات الرسم Kepler و Maxwell و Pascal.