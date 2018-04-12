تحديث جديد من إنستجرام للمستخدمين

أعلنت تطبيق "إنستجرام" عن مميزات جديدة للمستخدمين هما؛ Focus وهي عبارة عن وضع جديد في طريقة التقاط الصور، إلى جانب ميزة آخرى تتيح للمستخدم الإشارة لأصدقاءه عبر القصص مثل سناب شات، وفقًا لما نشره موقع أمريكي شهير.
كما سيتواجد Focus أسفل زر التسجيل المجاور لإعدادات superzoom، فيما قالت إنستجرام في بيان لها: "بمجرد ظهور شخص ما في الصورة، سيلاحظ أن الشخص يظل في بؤرة التركيز بينما تتوهج الخلفية بهدوء، وما عليك سوى الضغط لالتقاط صورة أو الضغط مع الاستمرار لتسجيل فيديو."
وهناك طريقة جديدة للإشارة للمستخدمين الآخرين على إنستجرام، وذلك من خلال ميزة "mention"، فيما تقول إنستجرام أن هذا التحديث متاح لهواتف آيفون وأندرويد المختلفة، ويمكنهم الحصول عليه بداية من الآن، وذلك للاستمتاع بهذه الميزة الجديدة.
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ظهرت الممثلة ناعومي واتس، بإطلالة ساحرة خلال حفلة "Tribeca Ball" الخيرية، في أكاديمية نيويورك للفنون والتي يعتبر أفضل حملة لجمع التبرعات بين المطلعين على عالم الفن، حيث ارتدت النجمة الشهيرة، البالغة من العمر 49 عاما، فستانًا أنيقًا باللون الوردي، مزين بنقاط "البولكا" السوداء، والأزهار، ويتميز بأكمام قصيرة. وأكملت واتس إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء ذات كعب عال، وتركت شعرها الأشقر القصير منسدلا بطبيعته ليكشف عن أقراطها الماسية الطويلة، بينما كان مكياجها ناعما يحتوي على لمسة من ظلال العيون الدخانية مع القليل من أحمر خدود بلمسة من أحمر شفاه داكن اللون. وحضرت الحفلة الفنانة جوليان مور وزوجها السينمائي بارت فروندليتش، واختارت النجمة البالغة من العمر 57 عاما فستانا حريريا يقترب طوله من الكاحل، مع خط رقبة على شكل حرف V باللون الأسود، وأكملت إطلالتها بمكياج أنيق كشف عن جمال ملامحها فوضعت الماسكارا
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