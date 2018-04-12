تحديث جديد من إنستجرام للمستخدمين

أعلنت تطبيق "إنستجرام" عن مميزات جديدة للمستخدمين هما؛ Focus وهي عبارة عن وضع جديد في طريقة التقاط الصور، إلى جانب ميزة آخرى تتيح للمستخدم الإشارة لأصدقاءه عبر القصص مثل سناب شات، وفقًا لما نشره موقع أمريكي شهير.

كما سيتواجد Focus أسفل زر التسجيل المجاور لإعدادات superzoom، فيما قالت إنستجرام في بيان لها: "بمجرد ظهور شخص ما في الصورة، سيلاحظ أن الشخص يظل في بؤرة التركيز بينما تتوهج الخلفية بهدوء، وما عليك سوى الضغط لالتقاط صورة أو الضغط مع الاستمرار لتسجيل فيديو."

وهناك طريقة جديدة للإشارة للمستخدمين الآخرين على إنستجرام، وذلك من خلال ميزة "mention"، فيما تقول إنستجرام أن هذا التحديث متاح لهواتف آيفون وأندرويد المختلفة، ويمكنهم الحصول عليه بداية من الآن، وذلك للاستمتاع بهذه الميزة الجديدة.