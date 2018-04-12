إطلاق نسخة محدودة من oneplus 6 قريبًا

تكشف شركة "وان بلس" الصينية عن هاتفها المنتظر OnePlus 6 يوم 5 مايو المقبل، إلا أنها تخطط لإطلاق نسخة محدودة من الهاتف يطلق عليها اسم "Avengers: Infinity War" في نفس موعد إطلاق الهاتف، وفقا لما نشره موقع phonearena الهندي.

والنسخة المحدودة من الهاتف ستوفر معالج Snapdragon 845 وذاكرة 8 جيجا بايت وذاكرة تخزين داخلية 256 جيجا بايت.

ومن المنتظر أن تصل هذه النسخة المحدودة من الهاتف في نفس موعد إطلاق الهاتف OnePlus 6 يوم 5 مايو على الرغم من إطلاق الفيلم الجديد لـ Marvel في 27 أبريل.

ومن المتوقع أن يجرى بيع هذه النسخة من الهاتف في الولايات المتحدة، إضافة إلى عدد من البلدان الأخرى، مع إمكانية طرح الشركة لزوج من سماعات الأذن اللاسلكية بالتزامن مع طرح الهاتفين.