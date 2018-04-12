إطلاق نسخة محدودة من oneplus 6 قريبًا

تكشف شركة "وان بلس" الصينية عن هاتفها المنتظر OnePlus 6 يوم 5 مايو المقبل، إلا أنها تخطط لإطلاق نسخة محدودة من الهاتف يطلق عليها اسم "Avengers: Infinity War" في نفس موعد إطلاق الهاتف، وفقا لما نشره موقع phonearena الهندي.
والنسخة المحدودة من الهاتف ستوفر معالج Snapdragon 845 وذاكرة 8 جيجا بايت وذاكرة تخزين داخلية 256 جيجا بايت.
ومن المنتظر أن تصل هذه النسخة المحدودة من الهاتف في نفس موعد إطلاق الهاتف OnePlus 6 يوم 5 مايو على الرغم من إطلاق الفيلم الجديد لـ Marvel في 27 أبريل.
ومن المتوقع أن يجرى بيع هذه النسخة من الهاتف في الولايات المتحدة، إضافة إلى عدد من البلدان الأخرى، مع إمكانية طرح الشركة لزوج من سماعات الأذن اللاسلكية بالتزامن مع طرح الهاتفين.
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ظهرت الممثلة ناعومي واتس، بإطلالة ساحرة خلال حفلة "Tribeca Ball" الخيرية، في أكاديمية نيويورك للفنون والتي يعتبر أفضل حملة لجمع التبرعات بين المطلعين على عالم الفن، حيث ارتدت النجمة الشهيرة، البالغة من العمر 49 عاما، فستانًا أنيقًا باللون الوردي، مزين بنقاط "البولكا" السوداء، والأزهار، ويتميز بأكمام قصيرة. وأكملت واتس إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء ذات كعب عال، وتركت شعرها الأشقر القصير منسدلا بطبيعته ليكشف عن أقراطها الماسية الطويلة، بينما كان مكياجها ناعما يحتوي على لمسة من ظلال العيون الدخانية مع القليل من أحمر خدود بلمسة من أحمر شفاه داكن اللون. وحضرت الحفلة الفنانة جوليان مور وزوجها السينمائي بارت فروندليتش، واختارت النجمة البالغة من العمر 57 عاما فستانا حريريا يقترب طوله من الكاحل، مع خط رقبة على شكل حرف V باللون الأسود، وأكملت إطلالتها بمكياج أنيق كشف عن جمال ملامحها فوضعت الماسكارا
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