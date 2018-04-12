مواصفات هاتف +HTC U12 المنتظر

من المنتظر أن يأتي هاتف +HTC U12 بمعالج كوالكوم Snapdragon 845، وذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت، وذاكرة داخلية 128 جيجابايت، وفقًا لما نشره موقع هندي شهير.

وسيأتي هاتف +U12 بشاشة QHD LCD بقياس 5.5 بوصة، فضلا عن وجود كاميرا خلفية 12 ميجابيكسل بفتحة عدسة 1.5\f، وتدعم تقنية الثبات البصري OIS، إضافة إلى وجود كاميرا أمامية 8 ميجابيكسل تدعم تقنية OIS أيضا.

كما يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع Qualcomm Quick Charge 4.0 إضافة إلى وجود ميزة الشحن اللاسلكي Qi wireless charging، مع امتلاك الهاتف لمعيار IP68 لمقاومة المياه، بالإضافة إلى وجود مستشعر لبصمات الأصابع لفتح الهاتف، وتقنية Edge Sense 2، إلا أنه لا توجد اي معلومات حول موعد طرح الهاتف رسميا، وجتء هذا وفقًا للتسريبات.