مواصفات هاتف +HTC U12 المنتظر

من المنتظر أن يأتي هاتف +HTC U12 بمعالج كوالكوم Snapdragon 845، وذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت، وذاكرة داخلية 128 جيجابايت، وفقًا لما نشره موقع هندي شهير.
وسيأتي هاتف +U12 بشاشة QHD LCD بقياس 5.5 بوصة، فضلا عن وجود كاميرا خلفية 12 ميجابيكسل بفتحة عدسة 1.5\f، وتدعم تقنية الثبات البصري OIS، إضافة إلى وجود كاميرا أمامية 8 ميجابيكسل تدعم تقنية OIS أيضا.
كما يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع Qualcomm Quick Charge 4.0 إضافة إلى وجود ميزة الشحن اللاسلكي Qi wireless charging، مع امتلاك الهاتف لمعيار IP68 لمقاومة المياه، بالإضافة إلى وجود مستشعر لبصمات الأصابع لفتح الهاتف، وتقنية Edge Sense 2، إلا أنه لا توجد اي معلومات حول موعد طرح الهاتف رسميا، وجتء هذا وفقًا للتسريبات.
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ظهرت الممثلة ناعومي واتس، بإطلالة ساحرة خلال حفلة "Tribeca Ball" الخيرية، في أكاديمية نيويورك للفنون والتي يعتبر أفضل حملة لجمع التبرعات بين المطلعين على عالم الفن، حيث ارتدت النجمة الشهيرة، البالغة من العمر 49 عاما، فستانًا أنيقًا باللون الوردي، مزين بنقاط "البولكا" السوداء، والأزهار، ويتميز بأكمام قصيرة. وأكملت واتس إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء ذات كعب عال، وتركت شعرها الأشقر القصير منسدلا بطبيعته ليكشف عن أقراطها الماسية الطويلة، بينما كان مكياجها ناعما يحتوي على لمسة من ظلال العيون الدخانية مع القليل من أحمر خدود بلمسة من أحمر شفاه داكن اللون. وحضرت الحفلة الفنانة جوليان مور وزوجها السينمائي بارت فروندليتش، واختارت النجمة البالغة من العمر 57 عاما فستانا حريريا يقترب طوله من الكاحل، مع خط رقبة على شكل حرف V باللون الأسود، وأكملت إطلالتها بمكياج أنيق كشف عن جمال ملامحها فوضعت الماسكارا
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