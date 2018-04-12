تعرف على مواصفات هاتف blackberry athena

تستعد شركة بلاك بيري للكشف عن هاتف يطلق عليه BlackBerry Athena وهذا سيكون خلال الأسابيع المقبلة.

ووفقًا لصورة كانت مسربة للهاتف قد كشفت أنه مزود بكاميرتين مزدوجة من الخلف مع فلاش LED بالإضافة إلى وجود لوحة المفاتيح الكلاسيكية الشهيرة لهواتف بلاك بيري بالازرار الحقيقية.

إلى جانب وجود منفذ 3.5 mm للصوت مع منفذ USB-C للشحن ونقل البيانات حيث يظهر ان الهاتف سيمتلك شاشة بنسبة عرض 3:2.

وسيعمل الهاتف بمعالج سناب دراغون 660 مع 6GB رام و 6GB ذاكرة تخزين ومن الطبيعي أن يعمل الهاتف بأحدث نسخة من نظام التشغيل أندرويد أوريو 8.0.

ومن المتوقع أن تكشف الشركة عن هذا الهاتف بشكل رسمي خلال الربع الثاني من العام الجاري 2018.