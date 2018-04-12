تعرف على مواصفات هاتف blackberry athena

تستعد شركة بلاك بيري للكشف عن هاتف يطلق عليه BlackBerry Athena وهذا سيكون خلال الأسابيع المقبلة.
ووفقًا لصورة كانت مسربة للهاتف قد كشفت أنه مزود بكاميرتين مزدوجة من الخلف مع فلاش LED بالإضافة إلى وجود لوحة المفاتيح الكلاسيكية الشهيرة لهواتف بلاك بيري بالازرار الحقيقية.
إلى جانب وجود منفذ 3.5 mm للصوت مع منفذ USB-C للشحن ونقل البيانات حيث يظهر ان الهاتف سيمتلك شاشة بنسبة عرض 3:2.
وسيعمل الهاتف بمعالج سناب دراغون 660 مع 6GB رام و 6GB ذاكرة تخزين ومن الطبيعي أن يعمل الهاتف بأحدث نسخة من نظام التشغيل أندرويد أوريو 8.0.
ومن المتوقع أن تكشف الشركة عن هذا الهاتف بشكل رسمي خلال الربع الثاني من العام الجاري 2018.
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ظهرت الممثلة ناعومي واتس، بإطلالة ساحرة خلال حفلة "Tribeca Ball" الخيرية، في أكاديمية نيويورك للفنون والتي يعتبر أفضل حملة لجمع التبرعات بين المطلعين على عالم الفن، حيث ارتدت النجمة الشهيرة، البالغة من العمر 49 عاما، فستانًا أنيقًا باللون الوردي، مزين بنقاط "البولكا" السوداء، والأزهار، ويتميز بأكمام قصيرة. وأكملت واتس إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء ذات كعب عال، وتركت شعرها الأشقر القصير منسدلا بطبيعته ليكشف عن أقراطها الماسية الطويلة، بينما كان مكياجها ناعما يحتوي على لمسة من ظلال العيون الدخانية مع القليل من أحمر خدود بلمسة من أحمر شفاه داكن اللون. وحضرت الحفلة الفنانة جوليان مور وزوجها السينمائي بارت فروندليتش، واختارت النجمة البالغة من العمر 57 عاما فستانا حريريا يقترب طوله من الكاحل، مع خط رقبة على شكل حرف V باللون الأسود، وأكملت إطلالتها بمكياج أنيق كشف عن جمال ملامحها فوضعت الماسكارا
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