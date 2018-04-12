كما كان متوقعًا بالفعل، فقد قامت شركة سامسونج أخيرًا اليوم بإزاحة الستار رسميا عن الهاتف Galaxy J7 Duo في الهند. وكما أوضحت التسريبات السابقة، فالهاتف Galaxy J7 Duo الجديد ينتمي إلى الفئة المتوسطة وسيصدر يوم 12 أبريل بسعر 16990 روبية هندية وهو ما يعادل 210 يورو إستنادا إلى أسعار الصرف الحالية.

ووفقا لشركة سامسونج، فالهاتف Galaxy J7 Duo يأتي مع مواصفات تقنية تشمل شاشة Super AMOLED بحجم 5.5 إنش وبدقة HD، معالج ثماني النوى من فئة Exynos 7 Octa بتردد 1.6GHz، ذاكرة عشوائية بحجم 4GB، ذاكرة داخلية بحجم 32GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل مع عدسة بفتحة 1.9، فضلا عن كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 13 ميجابكسل للمستشعر الأول وبدقة 5 ميجابكسل للمستشعر الثاني مع العلم بأن كلا المستشعرين سيأتيان مع عدسات بفتحة 1.9.

وعلاوة على ذلك، فالهاتف Galaxy J7 Duo الجديد يضم بطارية بسعة 3000mAh قابلة للإزالة، ويأتي مسبقا مع نظام الأندرويد 8.0 Oreo كما أنه يضم منفذ USB Type-C ومستشعر بصمات الأصابع في الزر الرئيسي، ويدعم شبكات الجيل الرابع 4G LTE.

شركة سامسونج لم تذكر أبدًا ما إذا كان الهاتف Galaxy J7 Duo يضم المساعد الرقمي Bixby أم لا، على الرغم من أن دليل المستخدم المسرب سابقا يلمح إلى ذلك. وعلاوة على ذلك، فالهاتف Galaxy J7 Duo لا يضم زر خاص بهذا المساعد الرقمي، لذلك نحن نعتقد بأن هذا الهاتف لا يضم Bixby.