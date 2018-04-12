عادة ما يبحث رواد الأعمال عن أفضل هاتف يستخدمونه من أجل الحفاظ على بياناتهم آمنة سواء البيانات الشخصية أو التجارية، وبما أن تحديد أي الهواتف الذكية هو الأفضل بات شيئًا صعبًا بسبب تنوع العلامات التجارية المتوفرة في الأسواق والمنافسة الشرسة بين الشركات المصنعة، وقد أصبح الأمان أمرًا بالغ الأهمية عندما يتعلق الأمر باستخدام هاتف يضم كل تفاصيل عملك، لذلك سنسلط الضوء اليوم على أفضل الهواتف لرواد الأعمال لعام 2018.

بلاكبيري KEYone Black Edition

يُطلق على هاتف بلاكبيري لقب الأسطورة، لأنه يقدم لمستخدمه أعلى مستوى من الأمان وسهولة في الإدارة ومواكبة التطورات الحالية باعتماده على الأندرويد كنظام تشغيل، وهاتف KEYone Black Edition تحديدًا سيمنحك تجربة العمل باستخدام لوحة مفاتيح فعلية التي لا يقدمها إلا هواتف بلاكبيري.

يعمل هاتف KEYone Black Edition بمعالج من كوالكوم Snapdragon 625، وبمساحة تخزين داخلية 64 جيجابايت مع ذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت، أما الكاميرا فيحمل كاميرا خلفية بدقة 12 ميجابكسل بمستشعر سوني IMX378 وكاميرا أمامية 8 ميجابكسل.

ويأتي بشاشة مقاسها 4.5 إنش، وبطارية سعتها بسعة 3505 ميلي أمبير/الساعة، ويحتوي على لوحة مفاتيح فعلية ذكية فهو يملك تصميم مميز يفضله الكثير من العملاء الذين يعشقون تصميمات بلاكبيري التقليدية بلوحة المفاتيح الفعلية وكذلك يتمتع بمستوى صلابة عالي.

وأم ما يميزه بالنسبة لرواد الأعمال هو احتوائه على ميزة بلاكبيري BlackBerry Hub، التي تجمع كل رسائلك في مكان واحد بحيث يمكنك مشاهدة جميع رسائلك والرد عليها يسمح لك Blackberry Hub بمشاهدة جميع رسائلك على الفور وتحديد أولويتها بلمسة واحدة حتى لا يفوتك شيء، ويسمح لك ايضًا بما يلي: إنشاء رسائل البريد الإلكتروني والمنشورات على شبكات التواصل الاجتماعي، أو الرد مباشرة على الرسائل ودعوات التقويم، حفظ رسائل البريد الإلكتروني وإدارة المجلدات، عرض تلقائي مجمع للردود لفتح أحدث الرسائل في شكل محادثة عبر البريد الإلكتروني.

خلاصة القول: إذا كنت ترغب في الحصول على هاتف أندرويد يحمل الكثير من المزايا التي ستسهل عليك عملك فابحث عن هاتف بلاكبيري KEYone Black Edition.

جوجل بيكسل 2

يعمل الهاتف بمعالج ثماني النوى من كوالكوم سنابدراجون 835، وذاكرة وصول عشوائي بحجم 4 جيجابايت، مع 64 أو 128 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية، إضافة إلى بطارية بسعة 2700 ميلي أمبير/ساعة.

تمتاز هواتف بيكسل 2 بأنها صاحبة أفضل كاميرا إذ حققت أفضل مجموع نقاط على مؤشر DxOMark Mobile، فهي تأتي مع كاميرا خلفية بدقة 12.2 ميجابكسل مع مثبت صورة بصري OIS وإلكتروني EIS، كما يملك كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، ويأتي بشاشة من نوع AMOLED بمقاس 5 إنش وبدقة 1920×1080 بكسل.

يعتبر هاتف جوجل بيكسل 2 هو أكثر هواتف أندرويد أمانًا، وبدون تعطيل أي حماية أمنية يتم حماية هواتف جوجل بيكسل 2 وبيكسل 2 إكس إل من عمليات استغلال الأمان ويتم مراقبة عمليات التثبيت عن بُعد بواسطة برنامج المسح الضوئي من جوجل الذي يحظر المحتوى الضار المحتمل.

وتعتبر أهم ميزة يضمها هاتف جوجل بيكسل 2 هي حصوله أحدث إصدار من أندرويد وأكثرها أمانًا، الأهم من ذلك أن التغييرات والأكواد البرمجية الموجودة في هذه التحديثات متوفرة للمراجعة وهذا ما يجعله أكثر قوة من حيث الأمان.

خلاصة القول: سيتمتع هاتف جوجل بيكسل 2 دائما بأمان عالي لأنه دائمًا ما يحصل على تحديثات نظام تشغيله الأندرويد ليصبح أكثر أمانًا.

جالاكسي نوت 8

شاشة أكبر تعطيك مساحة أكبر من أجل إنجازات أكثر وأكثر حيث يأتي الهاتف مع شاشة بمقاس 6.3 إنش وهي أكبر شاشات النوت على الإطلاق، مدعوم بمعالج ثماني النوى من كوالكوم سنابدراجون 835، ويقدم ذاكرة وصول عشوائي بحجم 6 جيجابايت، مع مساحة تخزين داخلية بحجم 64 أو 128 أو 256 جيجابايت، قابلة للتوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

أما الكاميرا الخلفية فهي مزدوجة وتأتي بدقة 12 ميجابيكسل لكل عدسة، والبطارية سعة 3300 ميلي أمبير/الساعة، بالإضافة إلى دعم القلم الضوئي S Pen الذي يحمل الكثير من المزايا التي تجعل من تجربة استخدام الهاتف مريحة وفعالة للغاية.

بالإضافة إلى أنه يتم تأمينه بواسطة خدمة Samsung Knox الأمنية، وهي منصة متعددة الطبقات مدمجة في كل من الأجهزة والبرامج الخاصة بأحدث أجهزة سامسونج يتحقق Knox باستمرار من سلامة الجهاز من خلال سلسلة من الفحوصات الأمنية التي تبدأ على مستوى المنصة وتمتد إلى نظام التشغيل ويكشف عن أي عبث لضمان الأمن الدائم لبياناتك.

خلاصة القول: يعتبر هاتف جالاكسي نوت 8 باهظ الثمن، ولكنه يعتبر من أفضل هواتف الأعمال التي يمكنك شراؤها والذي سيمحنك تصميم رائع بالإضافة إلى ساشة أكبر مع الكثير من المزايا التي ستسهل عليك العمل بأمان أكثر.

النتيجة النهائية

قد لا يملك هاتف بلاكبيري KEYone Black Edition تصميم مميز بالمنافسة مع جالاكسي نوت 8، ولكنه يعتبر من هواتف أندرويد الذكية الأكثر أمانًا في العالم فهو يتم تأمينه ببرنامج الحماية المدمج من البداية من بلاكبيري، بالإضافة إلى احتوائه على تطبيق مراقبة الأمن DTEK لمراقبة نظام التشغيل والتطبيقات الخاصة بك تلقائيًا وإعلامك متى كانت خصوصيتك معرضة للخطر وكيف يجب عليك تنفيذ إجراء لتحسين ذلك ويعمل أيضًا على تعقب التطبيقات وإخطارك عندما يقوم أي شخص ما بما يلي: التقاط صور أو مقاطع فيديو بدون علمك، تشغيل الميكروفون، إرسال رسالة نصية، الوصول إلى جهات الاتصال الخاصة بك أو موقعك.