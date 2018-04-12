دخلت شركة جوجل بشكل رسمي إلى سوق الأجهزة في العام 2016 مع إطلاق الهاتفين Google Pixel و Google Pixel XL. لقد بذلت الشركة جهدًا كبيرًا للتأكيد على أن هذه الهواتف الذكية من صنعها وليس من صنع شركة أخرى كما كانت تفعل مع أجهزة Nexus. وبالتالي، قررت شركة جوجل التخلي عن أجهزة Nexus التي تقوم بتصنيعها مع الشركات الأخرى وإستبدالها بهواتف Google Pixel التي تشرف على عملية تطويرها وتصنيعها بالكامل، وبالفعل سرعان ما أثبتت هواتف Google Pixel مكانتها في سوق الهواتف الذكية الراقية. ومع ذلك، هواتف Google Pixel الأصلية لم تعد متوفرة الآن على متجر Google Store.

أطلقت شركة جوجل خلفي الهاتفين Google Pixel و Google Pixel XL في العام الماضي، ولكنها واصلت بيع هواتف Google Pixel الأصلية بعد إصدار الهاتفين Google Pixel 2 و Google Pixel 2 XL. ومع ذلك، يبدو أن المخزون المتوفر لدى شركة جوجل من الهاتفين Google Pixel و Google Pixel XL نفد أو قررت شركة جوجل ببساطة التوقف عن بيع هذه الطرازات من الآن فصاعدًا.

في محاولة لبيع المزيد من الوحدات بعد إطلاقها هواتف Google Pixel 2 في العام الماضي، قررت شركة جوجل خفض أسعار الهاتفين Google Pixel و Google Pixel XL، ولكن على الرغم من ذلك تبدأ أسعار هذين الهاتفين من 549 دولار أمريكي. وبالتالي، كان بإمكان العملاء دفع 100$ إضافية والحصول على الهاتف Google Pixel 2 بدلا من الهاتف الأصلي.

إذا كنت تبحث الآن عن الهاتفين Google Pixel و Google Pixel XL على متجر Google Store فلن تعثر عليهما. حتى الصفحة الخاصة بهذين الهاتفين تعيد توجيهك ببساطة إلى فئة الهواتف الذكية على المتجر والتي تحتوي على روابط لهواتف Google Pixel 2 وملحقاتها.