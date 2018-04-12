بعد عام ونصف تقريباً من إطلاق نظارات سناب شات Spectacles، وبالرغم من أنها لم تحقق النجاح المتوقع ومازالت كميات كبيرة مخزنة منها غير مباعة، تعمل الشركة على تطوير الإصدار الثاني منها بتحديثات جديدة مثل دعم معيار شبكات لاسلكية أفضل وغيرها.

وتقدمت سناب شات بطلب للموافقة على الطراز الثاني من نظارتها، ولم يكشف الطلب الكثير من التفاصيل الجديدة سوى أنه سيدعم معيار 802.11ac للشبكات اللاسلكية ما يسمح بنقل أسرع للملفات.

ويتميز الطراز الجديد برقم تعريف ID إلكتروني يمكن الوصول إليه عبر تطبيق سناب شات.

وكانت بعض المصادر تحدثت عن أن سناب تطور نسختين من الجيل الثاني من نظارتها، الأولى ستكون بتعديلات طفيفة عن النسخة الأولى، والثانية بمزايا أكثر مثل دعم GPS وكاميرا مزدوجة لتباع بسعر حوالي 300 دولار.

لكن بالنظر للنسخة الأولى والتي تباع بسعر 129 دولار لم تحقق الشركة مبيعات جيدة منها، فمن الصعب للغاية أن تحقق النسخة الأغلى أية مبيعات جيدة تذكر بهذا السعر المرتفع خاصة أن المنتج موجه لشريحة من الشباب ذوي الأعمار المنخفضة وهؤلاء عادة لا يستطيعون تحمل دفع مثل هذه المبالغ على نظارة ذكية.