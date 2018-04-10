تعتزم وكالة الفضاء الأمريكية ناسا تصنيع طائرة جديدة أسرع من الصوت، أطلقت عليها اسم "أكس بلين"، والتى من المنتظر أن تحلق فى الفضاء عام 2021.
من ناحية أخرى، قررت "ناسا" تمويل برنامج للتنمية التكنولوجية للطائرات الأسرع من الصوت الصامتة، أى التى لا تتسبب فى حدوث ضوضاء عند الهبوط.
وفى وقت سابق من عام 2017 كشفت التقارير أن وكالة ناسا لديها خططا فعلية لإطلاق الطائرات الجدية بحلول عام 2020، لكن للأسف لن تكون الطائرة مشابهة لطائرة الركاب، وبالرغم من ذلك تعتزم الوكالة نقل خبرات التجارب الفعلية، إلى الشركات المصنعة الخاصة.
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ظهرت المغنية الشهيرة مايلي سايرس، بإطلالة مثيرة وأنيقة في حفل المؤسسة الخيرية My Friend's Place التي تدعم المشردين من الشباب في جميع أنحاء العالم، مساء السبت، في هوليوود بولاديوم في لوس أنجلوس، للاحتفال بالزكرى الـ30 على تأسيسها، حيث جذبت أنظار الحضور إلى إطلالتها، مرتدية بدلة مستوحاه من ثياب القراصنة مع بلوزة كشفت عن جزء من خصرها والتي أضافت إليها سترة مزينة بأربعة أزرار، واختارت اللونين الأبيض والأسود. وأكملت سايرس إطلالتها بزوج من الأحذية السوداء ذات كعب عال، ورفعت شعرها الأشقر في ذيل حصان، وأمسكت في يدها حقيبة سوداء لامعة مع القليل من الماكياج. وتم تكريم مايلي سايرس خلال الحفل الذي قدمه نجم الكوميديا الشهير جاك بلاك. ويذكر أن المؤسسة الخيرية My Friend's Place تعمل على مساعدة الشباب المشرد وغيرهم من فئات المجتمع الضعيفة .
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