تعتزم وكالة الفضاء الأمريكية ناسا تصنيع طائرة جديدة أسرع من الصوت، أطلقت عليها اسم "أكس بلين"، والتى من المنتظر أن تحلق فى الفضاء عام 2021.

من ناحية أخرى، قررت "ناسا" تمويل برنامج للتنمية التكنولوجية للطائرات الأسرع من الصوت الصامتة، أى التى لا تتسبب فى حدوث ضوضاء عند الهبوط.

وفى وقت سابق من عام 2017 كشفت التقارير أن وكالة ناسا لديها خططا فعلية لإطلاق الطائرات الجدية بحلول عام 2020، لكن للأسف لن تكون الطائرة مشابهة لطائرة الركاب، وبالرغم من ذلك تعتزم الوكالة نقل خبرات التجارب الفعلية، إلى الشركات المصنعة الخاصة.