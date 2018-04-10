أشارت شركة "إنفيديا" فى وقت سابق إلى أنها سوف تتوقف عن دعم الأجهزة التى تعمل بنظام تشغيل 32-bit دون أن تحدد موعد لذلك، إلا أن الشركة كشفت اليوم أنها ستقوم بالتوقف عن دعم أجهزة 32-bit نهاية الشهر الجارى، وهو ما يعنى فى النهاية أن أى جهاز يعمل بنظام التشغيل 32-bit لن يستطيع الحصول على تحديث لكارت الشاشة التابع لشركة إنفيديا، ولا الحصول على مميزات GeForce Experience.
ووفقا لما نشره موقع engadget الأمريكى، فإن "إنفيديا" ستتوقف أيضا عن طرح التحديثات الأمنية بحلول 2019، وحتى الآن لا يزال بعض الأشخاص يستخدمون نظام التشغيل سواء ويندوز أو لينكس نظام 32-bit رغم أن نسخة 64-bit من ويندوز XP صدرت فى عام 2001.
ويشمل هذا القرار من إنفيديا كل من البطاقات GeForce 400 و500 Series، حيث ستدخل ضمن دعم الأجهزة القديمة Support Legacy والذى يعنى أن البطاقات القديمة لن تحل على تحديثات أخرى للتعريفات Drivers، ولكن ستظل تحصل على تحديثات الحماية وخصائص الأمن، وهو ما سينتهى بحلول 2019.
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ظهرت المغنية الشهيرة مايلي سايرس، بإطلالة مثيرة وأنيقة في حفل المؤسسة الخيرية My Friend's Place التي تدعم المشردين من الشباب في جميع أنحاء العالم، مساء السبت، في هوليوود بولاديوم في لوس أنجلوس، للاحتفال بالزكرى الـ30 على تأسيسها، حيث جذبت أنظار الحضور إلى إطلالتها، مرتدية بدلة مستوحاه من ثياب القراصنة مع بلوزة كشفت عن جزء من خصرها والتي أضافت إليها سترة مزينة بأربعة أزرار، واختارت اللونين الأبيض والأسود. وأكملت سايرس إطلالتها بزوج من الأحذية السوداء ذات كعب عال، ورفعت شعرها الأشقر في ذيل حصان، وأمسكت في يدها حقيبة سوداء لامعة مع القليل من الماكياج. وتم تكريم مايلي سايرس خلال الحفل الذي قدمه نجم الكوميديا الشهير جاك بلاك. ويذكر أن المؤسسة الخيرية My Friend's Place تعمل على مساعدة الشباب المشرد وغيرهم من فئات المجتمع الضعيفة .
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