إنفيديا تتوقف عن دعم الأجهزة العاملة بنظام تشغيل 32bit
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"إنفيديا" تتوقف عن دعم الأجهزة العاملة بنظام تشغيل 32-bit

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العرب اليوم - "إنفيديا" تتوقف عن دعم الأجهزة العاملة بنظام تشغيل 32-bit

كارت شاشة إنفيديا
لندن ـ العرب اليوم

أشارت شركة "إنفيديا" فى وقت سابق إلى أنها سوف تتوقف عن دعم الأجهزة التى تعمل بنظام تشغيل 32-bit دون أن تحدد موعد لذلك، إلا أن الشركة كشفت اليوم أنها ستقوم بالتوقف عن دعم أجهزة 32-bit نهاية الشهر الجارى، وهو ما يعنى فى النهاية أن أى جهاز يعمل بنظام التشغيل 32-bit لن يستطيع الحصول على تحديث لكارت الشاشة التابع لشركة إنفيديا، ولا الحصول على مميزات GeForce Experience.

ووفقا لما نشره موقع engadget الأمريكى، فإن "إنفيديا" ستتوقف أيضا عن طرح التحديثات الأمنية بحلول 2019، وحتى الآن لا يزال بعض الأشخاص يستخدمون نظام التشغيل سواء ويندوز أو لينكس نظام 32-bit رغم أن نسخة 64-bit من ويندوز XP صدرت فى عام 2001.

ويشمل هذا القرار من إنفيديا كل من البطاقات GeForce 400 و500 Series، حيث ستدخل ضمن دعم الأجهزة القديمة Support Legacy والذى يعنى أن البطاقات القديمة لن تحل على تحديثات أخرى للتعريفات Drivers، ولكن ستظل تحصل على تحديثات الحماية وخصائص الأمن، وهو ما سينتهى بحلول 2019.

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إنفيديا تتوقف عن دعم الأجهزة العاملة بنظام تشغيل 32bit إنفيديا تتوقف عن دعم الأجهزة العاملة بنظام تشغيل 32bit



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إنفيديا تتوقف عن دعم الأجهزة العاملة بنظام تشغيل 32bit إنفيديا تتوقف عن دعم الأجهزة العاملة بنظام تشغيل 32bit



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