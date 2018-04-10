لعبة grand theft auto 5 تحقق أرباحا تصل إلى 6 مليارات دولار

لم يكن المطورون فى شركة Rockstar Games يعلمون أن لعبة Grand Theft Auto 5 التى يقومون بتطويرها وتصميمها، ستكون المنتج الترفيه التجارى الأكثر ربحًا على الإطلاق، إذ كشف تقرير حديث من موقع "ميرور" البريطانى، أنه تم بيع أكثر من 90 مليون وحدة من لعبة GTA بإيردات قدرها 6 مليارات دولار، وبهذا أصبحت أكثر منتج ترفيهى ربحا فى التاريخ.
إذ تتجاوز الأموال التى حققتها تلك اللعبة مبيعات فيلم Avatar الذى حرص العالم على مشاهدته، وأعلى مما جناه مؤلف رواية Gone with the Wind، وحتى مما حققه المطرب الشهير "إد شيران".
وعلى الرغم من أن تكلفة إنتاج اللعبة بلغ 265 مليون دولار، فهى حققت أكثر من 800 مليون دولار فى الساعات الأربع والعشرين الأولى عندما تم طرحها عام 2013.
ومن غير المحتمل أن يتم إطلاق Grand Theft Auto 6 فى أى وقت قريب، حيث ستستمر Rockstar فى تحقيق أرباحها من GTA V و GTA Online، كما أنها ستطلق لعبة Red Dead Redemption 2 فى وقت لاحق من هذا العام.
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ظهرت المغنية الشهيرة مايلي سايرس، بإطلالة مثيرة وأنيقة في حفل المؤسسة الخيرية My Friend's Place التي تدعم المشردين من الشباب في جميع أنحاء العالم، مساء السبت، في هوليوود بولاديوم في لوس أنجلوس، للاحتفال بالزكرى الـ30 على تأسيسها، حيث جذبت أنظار الحضور إلى إطلالتها، مرتدية بدلة مستوحاه من ثياب القراصنة مع بلوزة كشفت عن جزء من خصرها والتي أضافت إليها سترة مزينة بأربعة أزرار، واختارت اللونين الأبيض والأسود. وأكملت سايرس إطلالتها بزوج من الأحذية السوداء ذات كعب عال، ورفعت شعرها الأشقر في ذيل حصان، وأمسكت في يدها حقيبة سوداء لامعة مع القليل من الماكياج. وتم تكريم مايلي سايرس خلال الحفل الذي قدمه نجم الكوميديا الشهير جاك بلاك. ويذكر أن المؤسسة الخيرية My Friend's Place تعمل على مساعدة الشباب المشرد وغيرهم من فئات المجتمع الضعيفة .
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