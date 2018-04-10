تسريب أبرز مواصفات هاتف هواوى mate 20 المقبل

من المنتظر وصول هاتف هواوى Mate 20 بحلول فصل الخريف المقبل، إلا أن أحدث صور مسربة كشفت أن الهاتف اجتاز اختبارات منصة تقييم الأداء AnTuTu، والتى تكشف عن بعض مواصفات الهاتف.
ووفقا لما نشره موقع GSM الهندى، يمتلك الهاتف شرائح معالج Kirin 980 وهو ما يمنحه أداء عالى للغاية مقارنة بهواتف اخرى مثل سامسونج جلاكسى S9+ وهواوى P20 برو، وغيرها من الهواتف الأخرى.
وأشار التقرير إلى أن معالج Kirin 980 يعتمد على شرائح Cortex-A75 عالية الأداء، ومن المنتظر أن يتم تصنيع هذا المعالج وفقا لتقنية 7nm المتطورة التى تقدمها TSMC والتى من المفترض أن توفر تحسين أكبر فى الطاقة.
ولا يزال هناك أكثر من 6 أشهر حتى يصل الهاتف إلى المستخدمين، إلا أنه على ما يبدو أن هذا الهاتف سيوفر الكير من المميزات للمستخدمين، بما فى ذلك امتلاكه كاميرا خلفية Leica Triple Camera الثلاثية، فضلا عن جهاز استشعار لبصمة الإصبع مميزة وغيرها من المواصفات.
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ظهرت المغنية الشهيرة مايلي سايرس، بإطلالة مثيرة وأنيقة في حفل المؤسسة الخيرية My Friend's Place التي تدعم المشردين من الشباب في جميع أنحاء العالم، مساء السبت، في هوليوود بولاديوم في لوس أنجلوس، للاحتفال بالزكرى الـ30 على تأسيسها، حيث جذبت أنظار الحضور إلى إطلالتها، مرتدية بدلة مستوحاه من ثياب القراصنة مع بلوزة كشفت عن جزء من خصرها والتي أضافت إليها سترة مزينة بأربعة أزرار، واختارت اللونين الأبيض والأسود. وأكملت سايرس إطلالتها بزوج من الأحذية السوداء ذات كعب عال، ورفعت شعرها الأشقر في ذيل حصان، وأمسكت في يدها حقيبة سوداء لامعة مع القليل من الماكياج. وتم تكريم مايلي سايرس خلال الحفل الذي قدمه نجم الكوميديا الشهير جاك بلاك. ويذكر أن المؤسسة الخيرية My Friend's Place تعمل على مساعدة الشباب المشرد وغيرهم من فئات المجتمع الضعيفة .
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