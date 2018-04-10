تسريب أبرز مواصفات هاتف هواوى mate 20 المقبل

من المنتظر وصول هاتف هواوى Mate 20 بحلول فصل الخريف المقبل، إلا أن أحدث صور مسربة كشفت أن الهاتف اجتاز اختبارات منصة تقييم الأداء AnTuTu، والتى تكشف عن بعض مواصفات الهاتف.

ووفقا لما نشره موقع GSM الهندى، يمتلك الهاتف شرائح معالج Kirin 980 وهو ما يمنحه أداء عالى للغاية مقارنة بهواتف اخرى مثل سامسونج جلاكسى S9+ وهواوى P20 برو، وغيرها من الهواتف الأخرى.

وأشار التقرير إلى أن معالج Kirin 980 يعتمد على شرائح Cortex-A75 عالية الأداء، ومن المنتظر أن يتم تصنيع هذا المعالج وفقا لتقنية 7nm المتطورة التى تقدمها TSMC والتى من المفترض أن توفر تحسين أكبر فى الطاقة.

ولا يزال هناك أكثر من 6 أشهر حتى يصل الهاتف إلى المستخدمين، إلا أنه على ما يبدو أن هذا الهاتف سيوفر الكير من المميزات للمستخدمين، بما فى ذلك امتلاكه كاميرا خلفية Leica Triple Camera الثلاثية، فضلا عن جهاز استشعار لبصمة الإصبع مميزة وغيرها من المواصفات.