وان بلس تكشف رسميا عن هاتفها الجديد oneplus 6 فى 5 مايو

تستعد شركة "وان بلس" الصينية المصنعة للهواتف الذكية الكشف عن هاتفها الذكى المقبل OnePlus 6 رسميا يوم 5 مايو 2018، وذلك فى حدث كبير تعقده الشركة فى مدينة شنجن الصينية، وذلك فى تمام الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلى.

ووفقا لما نشره موقع phonearena الهندى، جاءت هذه المعلومات من خلال الدعوة التى أرسلتها الشركة لوسائل الإعلام والتى تكشف عن الموعد ومكان انعقاد الحدث، إذ يعتبر هذا الموعد لإطلاق الإصدار الرئيسى من هواتف الشركة مناسب مع خط الإنتاج الذى اعتادت الشركة إتباعه، خاصة وأنها غالبا ما تطلق إصدار "T" من نفس الجهاز فى الخريف أى بعد 6 أشهر.

ومن المنتظر أن يأتى هاتف OnePlus 6 بمعالج Snapdragon 845، وذاكرة تخزين عشوائى 8 جيجا بايت، إضافة إلى كاميرا مزدوجة فى الخلف، مع وجود بطارية بقوة 3300mAh، وسيعمل بنظام التشغيل أندرويد أوريو 8.1، مع واجهة OxygenOS