وان بلس تكشف رسميا عن هاتفها الجديد oneplus 6 فى 5 مايو

تستعد شركة "وان بلس" الصينية المصنعة للهواتف الذكية الكشف عن هاتفها الذكى المقبل OnePlus 6 رسميا يوم 5 مايو 2018، وذلك فى حدث كبير تعقده الشركة فى مدينة شنجن الصينية، وذلك فى تمام الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلى.
ووفقا لما نشره موقع phonearena الهندى، جاءت هذه المعلومات من خلال الدعوة التى أرسلتها الشركة لوسائل الإعلام والتى تكشف عن الموعد ومكان انعقاد الحدث، إذ يعتبر هذا الموعد لإطلاق الإصدار الرئيسى من هواتف الشركة مناسب مع خط الإنتاج الذى اعتادت الشركة إتباعه، خاصة وأنها غالبا ما تطلق إصدار "T" من نفس الجهاز فى الخريف أى بعد 6 أشهر.
ومن المنتظر أن يأتى هاتف OnePlus 6 بمعالج Snapdragon 845، وذاكرة تخزين عشوائى 8 جيجا بايت، إضافة إلى كاميرا مزدوجة فى الخلف، مع وجود بطارية بقوة 3300mAh، وسيعمل بنظام التشغيل أندرويد أوريو 8.1، مع واجهة OxygenOS
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ظهرت المغنية الشهيرة مايلي سايرس، بإطلالة مثيرة وأنيقة في حفل المؤسسة الخيرية My Friend's Place التي تدعم المشردين من الشباب في جميع أنحاء العالم، مساء السبت، في هوليوود بولاديوم في لوس أنجلوس، للاحتفال بالزكرى الـ30 على تأسيسها، حيث جذبت أنظار الحضور إلى إطلالتها، مرتدية بدلة مستوحاه من ثياب القراصنة مع بلوزة كشفت عن جزء من خصرها والتي أضافت إليها سترة مزينة بأربعة أزرار، واختارت اللونين الأبيض والأسود. وأكملت سايرس إطلالتها بزوج من الأحذية السوداء ذات كعب عال، ورفعت شعرها الأشقر في ذيل حصان، وأمسكت في يدها حقيبة سوداء لامعة مع القليل من الماكياج. وتم تكريم مايلي سايرس خلال الحفل الذي قدمه نجم الكوميديا الشهير جاك بلاك. ويذكر أن المؤسسة الخيرية My Friend's Place تعمل على مساعدة الشباب المشرد وغيرهم من فئات المجتمع الضعيفة .
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