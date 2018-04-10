ظهرت بعض الشائعات فى الفترة الأخيرة تقول إن شركة "سبوتيفاى" المتخصصة فى خدمة البث الموسيقى تعمل حاليا على إنتاج مكبر صوت ذكى خاص بها، حيث سيكون أول جهاز تنتجه الشركة على الإطلاق، وتم رصد إعلان جديد عبر التطبيق لهذا المنتج الجديد، والذى يبدو أنه سيكون مكبر صوت ذكى داخل السيارة.
ووفقا لما نشره موقع phonearena الهندى، سيتميز مكبر الصوت بتصميمه الذى يأتى على هيئة قرص، وبلونه الأسود الرائع وتدرج اللون الأخضر على الحواف، إضافة إلى وجود شاشة رقمية فى الجزء الأمامى من الجهاز، مع وجود أزرار للتشغيل والإيقاف، وهو يتيح للمستخدمين الاتصال المباشر بحسابتهم على سبوتيفاى، إضافة إلى قدرة المستخدم على تعيين عدد من الأوامر الصوتية به، لكن حتى الآن ليس من المعروف ما إذا كانت ستقوم الشركة بدمج مساعدها الذكى فى المنتج الجديد أم لا.
ومن المنتظر أن تطلب شركة "سبوتيفاى" من المستخدمين الاشتراك فى خدمة بقيمة 12.99 دولار بشكل شهري، والتى ستضم بداخلها هذا المنتج الجديد، إضافة إلى حساب Spotify المميز، إلا أن الشركة لم تؤكد أى تفاصيل حول الجهاز حتى الآن، إلا أنها أعلنت مؤخرا أنها ستعقد مؤتمرا صحفيا فى نيويورك فى 24 أبريل.
1
GMT 03:30 2018 الثلاثاء ,10 إبريل / نيسانمارك زوكربيرج يعقد اجتماعا مع بعض المشرعين قبل الشهادة أمام الكونجرس
GMT 03:29 2018 الثلاثاء ,10 إبريل / نيسان"ناسا" تستعد لتصنيع طائرة جديدة أسرع من الصوت
GMT 03:28 2018 الثلاثاء ,10 إبريل / نيسانمسئول أمنى بريطانى يحث على مقاضاة عمالقة الإنترنت لتسهيلهم الجريمة
GMT 03:27 2018 الثلاثاء ,10 إبريل / نيسانفيس بوك تنشئ لجنة جديدة لضمان نزاهة الانتخابات المقبلة
GMT 03:26 2018 الثلاثاء ,10 إبريل / نيسانأبل تستعد لطرح نسخة باللون الأحمر من آيفون 8 و8 بلس
ظهرت المغنية الشهيرة مايلي سايرس، بإطلالة مثيرة وأنيقة في حفل المؤسسة الخيرية My Friend's Place التي تدعم المشردين من الشباب في جميع أنحاء العالم، مساء السبت، في هوليوود بولاديوم في لوس أنجلوس، للاحتفال بالزكرى الـ30 على تأسيسها، حيث جذبت أنظار الحضور إلى إطلالتها، مرتدية بدلة مستوحاه من ثياب القراصنة مع بلوزة كشفت عن جزء من خصرها والتي أضافت إليها سترة مزينة بأربعة أزرار، واختارت اللونين الأبيض والأسود. وأكملت سايرس إطلالتها بزوج من الأحذية السوداء ذات كعب عال، ورفعت شعرها الأشقر في ذيل حصان، وأمسكت في يدها حقيبة سوداء لامعة مع القليل من الماكياج. وتم تكريم مايلي سايرس خلال الحفل الذي قدمه نجم الكوميديا الشهير جاك بلاك. ويذكر أن المؤسسة الخيرية My Friend's Place تعمل على مساعدة الشباب المشرد وغيرهم من فئات المجتمع الضعيفة .
أرسل تعليقك