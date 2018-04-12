زوكربيرج يكشف عن المعلومات التى يجمعها فيس بوك عن مستخدميه

قالت كاتى كاستور، إحدى عضوات الكونجرس خلال جلسة الاستماع التى تجرى حاليا بالكونجرس، أن الأمريكيين لا يحبون من يتلاعب بهم أو يتجسس عليهم، مضيفة أن فيس بوك تطور الآن ليصبح مكان يتم تعقب الجميع به.
ووجهت "كاستور" لزوكربيرج سؤالا حول المعلومات الشخصية التى يتم جمعها عن المستخدمين، ليحاول زوكربيرج المراوغة والبحث عن أجوبة غير محددة، لتجبره فى النهاية على الاعتراف بما يجمعه فيس بوك من بيانات عن المستخدمين، والتى شملت: "معلومات شخصية عن أشخاص لديهم حسابات على فيس بوك، إضافة إلى جمع بيانات عما يشتريه الناس فى حياتهم، وشملت البيانات التى جمعها فيس بوك عن المستخدمين واعترف بها زوكربيرج، أيضا البيانات الطبية وبيانات الموقع الجغرافى الفعلى.
إلا أن زوكربيرج حاول التبرير بأنهم يجمعون المعلومات التى يختار المستخدمون مشاركتها معهم، قبل أن ترد "كاستور" بأن هذه الطريقة قد تعد الأساسية للحصول على البيانات إلا انها ليست الطريقة الوحيدة، حيث يشترى فيس بوك البيانات من وسطاء البيانات.
واعترف زوكربيرج للسيناتور " بريت جوثرى" بأن معظم الناس لا يستخدمون ضوابط الخصوصية الخاصة بفيس بوك، لأنهم فى بعض الحالات يعجبوا بالإعلانات التى يجرى عرضها على فيس بوك.
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ظهرت الممثلة ناعومي واتس، بإطلالة ساحرة خلال حفلة "Tribeca Ball" الخيرية، في أكاديمية نيويورك للفنون والتي يعتبر أفضل حملة لجمع التبرعات بين المطلعين على عالم الفن، حيث ارتدت النجمة الشهيرة، البالغة من العمر 49 عاما، فستانًا أنيقًا باللون الوردي، مزين بنقاط "البولكا" السوداء، والأزهار، ويتميز بأكمام قصيرة. وأكملت واتس إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء ذات كعب عال، وتركت شعرها الأشقر القصير منسدلا بطبيعته ليكشف عن أقراطها الماسية الطويلة، بينما كان مكياجها ناعما يحتوي على لمسة من ظلال العيون الدخانية مع القليل من أحمر خدود بلمسة من أحمر شفاه داكن اللون. وحضرت الحفلة الفنانة جوليان مور وزوجها السينمائي بارت فروندليتش، واختارت النجمة البالغة من العمر 57 عاما فستانا حريريا يقترب طوله من الكاحل، مع خط رقبة على شكل حرف V باللون الأسود، وأكملت إطلالتها بمكياج أنيق كشف عن جمال ملامحها فوضعت الماسكارا
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