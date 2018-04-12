تساءل السيناتور "ستيف سكاليز" خلال جلسة الاستماع التى يجريها حاليا الكونجرس مع الرئيس التنفيذى لشركة فيس بوك مارك زوكربيرج، عن طبيعة استخدام البيانات التى تقوم الشركة بجمعها، وهل يمكن استخدام هذه البيانات التى يتم جمعها عقب زيارة المستخدمين لمواقع أخرى فى الإعلانات؟، ليجيب زوكربيرج أن بيانات الإعلان منفصلة عن بيانات الأمان.
أما السيناتور "مايك دويل"، وهو ديمقراطى من ولاية بنسلفانيا ففاجأ زوكربيرج بسؤال عن طريقة معرفته بانتهاكات فيس بوك، حيث قال له:” هل عادة ما تتعرف على الانتهاكات من الصحافة؟"، ليجيب زوكربيرج أن هذا يحدث فى بعض الأحيان.
فى حين تساءل السيناتور "روبرت لاتا"، جمهورى من ولاية أوهايو، حول عدم شمولية عمليات التدقيق التى اضطرت فيس بوك إلى تقديمها بموجب مرسوم موافقة FTC، ليجيب زوكربيرج أنهم تلقوا مرسوم موافقة من لجنة الاتصالات الأمريكية، إلا أن فيس بوك لديه نظرة أوسع لمسؤوليته، مضيفا أن تصرفات "كوجان" المسئول عن تسريب بيانات 87 مليون مستخدم لم تكن انتهاك لمرسوم الموافقة، ولكنها كانت خرقا للثقة.
أما السيناتور "Jan Schakowsky" ديمقراطية من ولاية إلينوى، فقد قرأت قائمة من العديد من الاعتذارات العديدة التى قدمها زوكربيرج، والتى يعود تاريخها إلى أيام ما قبل فى هارفرد، معلقا أن خطط فيس بوك التنظيمية لا تعمل بالشكل الصحيح.
GMT 03:55 2018 الخميس ,12 إبريل / نيسانشركة Nvidia تعلن عن توقف دعم أنظمة التشغيل 32 بت
GMT 03:51 2018 الخميس ,12 إبريل / نيسانإطلاق نسخة محدودة من OnePlus 6 قريبًا
GMT 03:49 2018 الخميس ,12 إبريل / نيسانمواصفات هاتف +HTC U12 المنتظر
GMT 03:45 2018 الخميس ,12 إبريل / نيسانHP تطلق أول لاب توب قابل للفصل
GMT 03:43 2018 الخميس ,12 إبريل / نيسانتعرف على مواصفات هاتف BlackBerry Athena
ظهرت الممثلة ناعومي واتس، بإطلالة ساحرة خلال حفلة "Tribeca Ball" الخيرية، في أكاديمية نيويورك للفنون والتي يعتبر أفضل حملة لجمع التبرعات بين المطلعين على عالم الفن، حيث ارتدت النجمة الشهيرة، البالغة من العمر 49 عاما، فستانًا أنيقًا باللون الوردي، مزين بنقاط "البولكا" السوداء، والأزهار، ويتميز بأكمام قصيرة. وأكملت واتس إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء ذات كعب عال، وتركت شعرها الأشقر القصير منسدلا بطبيعته ليكشف عن أقراطها الماسية الطويلة، بينما كان مكياجها ناعما يحتوي على لمسة من ظلال العيون الدخانية مع القليل من أحمر خدود بلمسة من أحمر شفاه داكن اللون. وحضرت الحفلة الفنانة جوليان مور وزوجها السينمائي بارت فروندليتش، واختارت النجمة البالغة من العمر 57 عاما فستانا حريريا يقترب طوله من الكاحل، مع خط رقبة على شكل حرف V باللون الأسود، وأكملت إطلالتها بمكياج أنيق كشف عن جمال ملامحها فوضعت الماسكارا
أرسل تعليقك