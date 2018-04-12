تساءل السيناتور "ستيف سكاليز" خلال جلسة الاستماع التى يجريها حاليا الكونجرس مع الرئيس التنفيذى لشركة فيس بوك مارك زوكربيرج، عن طبيعة استخدام البيانات التى تقوم الشركة بجمعها، وهل يمكن استخدام هذه البيانات التى يتم جمعها عقب زيارة المستخدمين لمواقع أخرى فى الإعلانات؟، ليجيب زوكربيرج أن بيانات الإعلان منفصلة عن بيانات الأمان.

أما السيناتور "مايك دويل"، وهو ديمقراطى من ولاية بنسلفانيا ففاجأ زوكربيرج بسؤال عن طريقة معرفته بانتهاكات فيس بوك، حيث قال له:” هل عادة ما تتعرف على الانتهاكات من الصحافة؟"، ليجيب زوكربيرج أن هذا يحدث فى بعض الأحيان.

فى حين تساءل السيناتور "روبرت لاتا"، جمهورى من ولاية أوهايو، حول عدم شمولية عمليات التدقيق التى اضطرت فيس بوك إلى تقديمها بموجب مرسوم موافقة FTC، ليجيب زوكربيرج أنهم تلقوا مرسوم موافقة من لجنة الاتصالات الأمريكية، إلا أن فيس بوك لديه نظرة أوسع لمسؤوليته، مضيفا أن تصرفات "كوجان" المسئول عن تسريب بيانات 87 مليون مستخدم لم تكن انتهاك لمرسوم الموافقة، ولكنها كانت خرقا للثقة.

أما السيناتور "Jan Schakowsky" ديمقراطية من ولاية إلينوى، فقد قرأت قائمة من العديد من الاعتذارات العديدة التى قدمها زوكربيرج، والتى يعود تاريخها إلى أيام ما قبل فى هارفرد، معلقا أن خطط فيس بوك التنظيمية لا تعمل بالشكل الصحيح.