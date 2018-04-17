خاصية بموقع فيسبوك تتنبأ باختياراتك وتبيعها للمعلنين

كشفت وثائق مسربة جديدة أن فيس بوك تعمل حاليا على برنامج ذكاء اصطناعى قادر على التنبؤ بالسلوك المستقبلى للمستخدمين، على أن تقوم ببيع هذه المعلومات للمعلنين فى النهاية، حيث تقدم للشركات طريقة استهداف المستخدمين على أساس كيف يفكرون ويتصرفون فى المستقبل.
ووفقا لما نشره موقع "ديلى ميل" البريطانى، فإن النظام الجديد يحمل اسم loyalty prediction، وهو قادر على تخمين ما إذا كان المستخدم على وشك التوقف عن استخدام منتج أو خدمة معينة أم لا، وذلك بناء على جميع البيانات المخزنة فى ملفه الشخصى.
ويأتى ذلك بعد أسابيع فقط من إفصاح الشركة عن معلومات حول 87 مليون مستخدم لصالح شركة الاستشارات السياسية Cambridge Analytica، والتى تم بسببها عقد جلسة استماع لمارك زوكربيرج فى الكونجرس الأمريكى.
وتتعرض أكبر شركة لوسائل الإعلام الاجتماعية فى العالم حاليًا لضغوطات لتحسين الطريقة التى تتعامل بها مع بيانات العملاء، وكجزء من هذه الخدمة الأخيرة، فإن المعلنين يمكنهم عرض مواد تسويقية على خلاصات الأخبار الخاصة بالمستخدمين.
وتقول فيس بوك إن الشبكة يمكنها التنبؤ وجمع دلائل تشير إلى أن ملايين الأشخاص من مستخدميها على وشك التخلى عن استخدام علامة تجارية معينة على سبيل المثال، لذا يمكن للمعلنين بعد ذلك اتخاذ إجراءات لتعزيز أعمالهم، فى محاولة لثنى العملاء عن التخلى عن منتجاتهم.
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حضرت النجمة العالمية كيت هدسون أمس الأحد، حفل زفاف النجمة جوينيث بالترو حبيبة براد بيت الأولى في لوس انجلوس، وظهرت هدسون ببطن بارزة نتيجة الحمل، وهذا أول ظهور لها برفقة حبيبها ووالد طفلها المقبل، بعد إعلانها عن خبر حملها الثالث، وبدت هدسون متألقة للغاية من خلال فستان من لون الخردل بتوقيع دار أزياء ""Roberto Cavalli. كيت هدسون لم تعد قادرة على إخفاء نبأ حملها الجديد وأعلنت هدسون عن حملها الثالث من صديقها داني فوجيكاوا مؤخرا، وشاركت متابعيها ومحبيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بنشر فيديو لها برفقة حبيبها، أعلنا من خلاله عن حملها فى طفلها الثالث، موضحة أنها لم تعد قادرة على إخفاء نبأ حملها الجديد، مما أثارت جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعى. وحضرت كيت مؤخرا حفل "Harry Winston jeweler"، وظهرت النجمة الأميركية بفستان أسود أوضح ملامح حملها الثالث، حيث
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