خاصية بموقع فيسبوك تتنبأ باختياراتك وتبيعها للمعلنين

كشفت وثائق مسربة جديدة أن فيس بوك تعمل حاليا على برنامج ذكاء اصطناعى قادر على التنبؤ بالسلوك المستقبلى للمستخدمين، على أن تقوم ببيع هذه المعلومات للمعلنين فى النهاية، حيث تقدم للشركات طريقة استهداف المستخدمين على أساس كيف يفكرون ويتصرفون فى المستقبل.

ووفقا لما نشره موقع "ديلى ميل" البريطانى، فإن النظام الجديد يحمل اسم loyalty prediction، وهو قادر على تخمين ما إذا كان المستخدم على وشك التوقف عن استخدام منتج أو خدمة معينة أم لا، وذلك بناء على جميع البيانات المخزنة فى ملفه الشخصى.

ويأتى ذلك بعد أسابيع فقط من إفصاح الشركة عن معلومات حول 87 مليون مستخدم لصالح شركة الاستشارات السياسية Cambridge Analytica، والتى تم بسببها عقد جلسة استماع لمارك زوكربيرج فى الكونجرس الأمريكى.

وتتعرض أكبر شركة لوسائل الإعلام الاجتماعية فى العالم حاليًا لضغوطات لتحسين الطريقة التى تتعامل بها مع بيانات العملاء، وكجزء من هذه الخدمة الأخيرة، فإن المعلنين يمكنهم عرض مواد تسويقية على خلاصات الأخبار الخاصة بالمستخدمين.

وتقول فيس بوك إن الشبكة يمكنها التنبؤ وجمع دلائل تشير إلى أن ملايين الأشخاص من مستخدميها على وشك التخلى عن استخدام علامة تجارية معينة على سبيل المثال، لذا يمكن للمعلنين بعد ذلك اتخاذ إجراءات لتعزيز أعمالهم، فى محاولة لثنى العملاء عن التخلى عن منتجاتهم.