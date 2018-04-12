زوكربيرج يعلن سأناقش فريقى بشأن تعيين مدير من أصل إفريقى بفيس بوك

وعد مارك زوكربيرج المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة فيس بوك أثناء جلسة الاستماع بالكونجرس المنعقدة الآن، بمناقشة فريقه بشأن تعيين أمريكى من أصل إفريقى بالقيادة العليا بشركته، بعد أن اتهمه GK Butterfield السيناتور الديمقراطى من ولاية كارولينا الشمالية، بعدم الاهتمام بالتنوع العنصرى.

إذ وجه Butterfield إلى زوكربيرج سؤال: "هل ستلتزم بعقد اجتماع للرؤساء التنفيذيين فى قطاعاتكم الشخصية لوضع استراتيجية لزيادة التنوع العنصرى فى مجالك؟" وأجاب زوكربيرج بأنها فكرة جيدة، وستهتم الشركة بها خلال الفترة المقبلة.

ثم أخبر السيناتور زوكربيرج أنه كان يبحث عبر الموقع، واكتشف أن الفريق الذى يقود الشبكة الاجتماعية لا يعكس الولايات المتحدة بشكل عام، مشيرا إلى أن القادة الكبار الخمسة من البيض، وأجاب زوكربيرج على هذا السؤال قائلا إن قيادة فيس بوك أكبر من وأوسع من مجرد خمسة أشخاص فقط.

وطلب Butterfield من زوكربيرج التزام واضح بشأن إضافة شخص أمريكى من أصل إفريقى إلى القيادة العليا، وبيانات عن الموظفين السود، ووعد زوكربيرج بالتحدث مع فريقه بشأن هذا الأمر