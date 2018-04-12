زوكربيرج يعلن سأناقش فريقى بشأن تعيين مدير من أصل إفريقى بفيس بوك

وعد مارك زوكربيرج المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة فيس بوك أثناء جلسة الاستماع بالكونجرس المنعقدة الآن، بمناقشة فريقه بشأن تعيين أمريكى من أصل إفريقى بالقيادة العليا بشركته، بعد أن اتهمه GK Butterfield السيناتور الديمقراطى من ولاية كارولينا الشمالية، بعدم الاهتمام بالتنوع العنصرى.
إذ وجه Butterfield إلى زوكربيرج سؤال: "هل ستلتزم بعقد اجتماع للرؤساء التنفيذيين فى قطاعاتكم الشخصية لوضع استراتيجية لزيادة التنوع العنصرى فى مجالك؟" وأجاب زوكربيرج بأنها فكرة جيدة، وستهتم الشركة بها خلال الفترة المقبلة.
ثم أخبر السيناتور زوكربيرج أنه كان يبحث عبر الموقع، واكتشف أن الفريق الذى يقود الشبكة الاجتماعية لا يعكس الولايات المتحدة بشكل عام، مشيرا إلى أن القادة الكبار الخمسة من البيض، وأجاب زوكربيرج على هذا السؤال قائلا إن قيادة فيس بوك أكبر من وأوسع من مجرد خمسة أشخاص فقط.
وطلب Butterfield من زوكربيرج التزام واضح بشأن إضافة شخص أمريكى من أصل إفريقى إلى القيادة العليا، وبيانات عن الموظفين السود، ووعد زوكربيرج بالتحدث مع فريقه بشأن هذا الأمر
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ظهرت الممثلة ناعومي واتس، بإطلالة ساحرة خلال حفلة "Tribeca Ball" الخيرية، في أكاديمية نيويورك للفنون والتي يعتبر أفضل حملة لجمع التبرعات بين المطلعين على عالم الفن، حيث ارتدت النجمة الشهيرة، البالغة من العمر 49 عاما، فستانًا أنيقًا باللون الوردي، مزين بنقاط "البولكا" السوداء، والأزهار، ويتميز بأكمام قصيرة. وأكملت واتس إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء ذات كعب عال، وتركت شعرها الأشقر القصير منسدلا بطبيعته ليكشف عن أقراطها الماسية الطويلة، بينما كان مكياجها ناعما يحتوي على لمسة من ظلال العيون الدخانية مع القليل من أحمر خدود بلمسة من أحمر شفاه داكن اللون. وحضرت الحفلة الفنانة جوليان مور وزوجها السينمائي بارت فروندليتش، واختارت النجمة البالغة من العمر 57 عاما فستانا حريريا يقترب طوله من الكاحل، مع خط رقبة على شكل حرف V باللون الأسود، وأكملت إطلالتها بمكياج أنيق كشف عن جمال ملامحها فوضعت الماسكارا
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