زوكربيرج يصرح مستخدمو فيس بوك يمكنهم تحميل بياناتهم ولا نخفيها عنهم أو نحتفظ بها

وجه Michael Burgess، العضو الجمهورى من ولاية تكساس سؤالا للمؤسس المشارك والمدير التنفيذى "مارك زوكربيرج" خلال جلسة الاستماع الثانية المنعقدة حاليا داخل الكونجرس، وهو: "هل سيكون المستهلك العادى قادرًا على تقييم البنود والشروط التى يحصل عليها مطورو التطبيقات والتى يرسلونها لفيس بوك؟، ورد "زوكربيرج" أن أى شخص يمكنه الاطلاع على تلك البنود إذا أراد ذلك.

أما جين جرين، وهو ديمقراطى من ولاية تكساس، فسأل عن أمر هام وهو "إذا قام أحد المستخدمين بتحميل بياناته على فيس بوك بالكامل على جهاز الكمبيوتر فهل سيظل هناك بيانات أخرى لدى فيس بوك ؟، وقال "زوكربيرج باختصار هذه بيانات كاملة ستكون داخل الملف الذى تم تحميله، ولم يحتفظ فيس بوك ببيانات عن مستخدميه لنفسه ولن يخفيها عنهم".