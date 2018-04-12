زوكربيرج يصرح مستخدمو فيس بوك يمكنهم تحميل بياناتهم ولا نخفيها عنهم أو نحتفظ بها

وجه Michael Burgess، العضو الجمهورى من ولاية تكساس سؤالا للمؤسس المشارك والمدير التنفيذى "مارك زوكربيرج" خلال جلسة الاستماع الثانية المنعقدة حاليا داخل الكونجرس، وهو: "هل سيكون المستهلك العادى قادرًا على تقييم البنود والشروط التى يحصل عليها مطورو التطبيقات والتى يرسلونها لفيس بوك؟، ورد "زوكربيرج" أن أى شخص يمكنه الاطلاع على تلك البنود إذا أراد ذلك.
أما جين جرين، وهو ديمقراطى من ولاية تكساس، فسأل عن أمر هام وهو "إذا قام أحد المستخدمين بتحميل بياناته على فيس بوك بالكامل على جهاز الكمبيوتر فهل سيظل هناك بيانات أخرى لدى فيس بوك ؟، وقال "زوكربيرج باختصار هذه بيانات كاملة ستكون داخل الملف الذى تم تحميله، ولم يحتفظ فيس بوك ببيانات عن مستخدميه لنفسه ولن يخفيها عنهم".
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ظهرت الممثلة ناعومي واتس، بإطلالة ساحرة خلال حفلة "Tribeca Ball" الخيرية، في أكاديمية نيويورك للفنون والتي يعتبر أفضل حملة لجمع التبرعات بين المطلعين على عالم الفن، حيث ارتدت النجمة الشهيرة، البالغة من العمر 49 عاما، فستانًا أنيقًا باللون الوردي، مزين بنقاط "البولكا" السوداء، والأزهار، ويتميز بأكمام قصيرة. وأكملت واتس إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء ذات كعب عال، وتركت شعرها الأشقر القصير منسدلا بطبيعته ليكشف عن أقراطها الماسية الطويلة، بينما كان مكياجها ناعما يحتوي على لمسة من ظلال العيون الدخانية مع القليل من أحمر خدود بلمسة من أحمر شفاه داكن اللون. وحضرت الحفلة الفنانة جوليان مور وزوجها السينمائي بارت فروندليتش، واختارت النجمة البالغة من العمر 57 عاما فستانا حريريا يقترب طوله من الكاحل، مع خط رقبة على شكل حرف V باللون الأسود، وأكملت إطلالتها بمكياج أنيق كشف عن جمال ملامحها فوضعت الماسكارا
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