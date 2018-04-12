زوكربيرج يؤكد لدينا قواعد لحماية المراهقين على فيس بوك

خلال مشاركته فى جلسة الاستماع لليوم الثانى على التوالى بالكونجرس، قال مارك زوكربيرج مؤسس فيس بوك، إن الشبكة الاجتماعية تعتبر شركة تكنولوجية، وليست شركة إعلامية، حيث جاء ذلك ردا على سؤال السناتور "جريج والدن" الذى قال إنه يلاحظ أن فيس بوك يبث الكثير من المحتوى التلفزيونى على الشبكة الاجتماعية.
كما تم سؤال زوكربيرج عن كون فيس بوك شركة مالية، خاصة وأنه يتيح للمستخدمين تحويل الأموال عبر تطبيق ماسنجر، مضيفا أنه لا يمكن توصيف فيس بوك أيضا بأنها شركة مالية، وشرح كيفية استخدام فيس بوك للبيانات وأنه لا يبيعها للمعلنين.
وتساءل سناتور بالكونجرس عن إمكانية التزام فيس بوك بتغيير الإعدادات الافتراضية للحد من استخدام البيانات قدر الإمكان، ليجيب زوكربيرج أنهم يفعلون ذلك، مشيرا إلى أنهم غيروا الطريقة التى يمكن للمطورين الوصول إلى البيانات، مضيفا أن الأمر معقد إلى حد بعيد.
فيما تساءل السناتور "جون بارتون" عن القواعد التنظيمية الخاصة بعدم مشاركة البيانات لمستخدمى فيس بوك الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، ليجيب زوكربيرج أن هناك العديد من الإجراءات التى يتخذونها لحماية الأطفال والمراهقين، حيث توجد قواعد خاصة لحمايتهم، مضيفا:" الحقيقة التى نراها هى أن المراهقين يرغبون فى كثير من الأحيان فى مشاركة آرائهم بشكل علني".
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ظهرت الممثلة ناعومي واتس، بإطلالة ساحرة خلال حفلة "Tribeca Ball" الخيرية، في أكاديمية نيويورك للفنون والتي يعتبر أفضل حملة لجمع التبرعات بين المطلعين على عالم الفن، حيث ارتدت النجمة الشهيرة، البالغة من العمر 49 عاما، فستانًا أنيقًا باللون الوردي، مزين بنقاط "البولكا" السوداء، والأزهار، ويتميز بأكمام قصيرة. وأكملت واتس إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء ذات كعب عال، وتركت شعرها الأشقر القصير منسدلا بطبيعته ليكشف عن أقراطها الماسية الطويلة، بينما كان مكياجها ناعما يحتوي على لمسة من ظلال العيون الدخانية مع القليل من أحمر خدود بلمسة من أحمر شفاه داكن اللون. وحضرت الحفلة الفنانة جوليان مور وزوجها السينمائي بارت فروندليتش، واختارت النجمة البالغة من العمر 57 عاما فستانا حريريا يقترب طوله من الكاحل، مع خط رقبة على شكل حرف V باللون الأسود، وأكملت إطلالتها بمكياج أنيق كشف عن جمال ملامحها فوضعت الماسكارا
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